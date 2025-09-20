JEP 2025 Visite de l’église Notre Dame des Champs Notre Dame des Champs Saint-Jean-d’Assé
Notre Dame des Champs Eglise Notre Dame des Champs Saint-Jean-d’Assé Sarthe
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-20 18:00:00
2025-09-20
Ouverture en accès libre et visites commentées sur demande de l’église.
Vous pourrez visiter l’église librement ou assister à une visite commentée.
Gratuit.
Le dimanche 21 à 16h concert de Charlaine Epinal « Un voyage musical » harpe celtique et chant. .
Notre Dame des Champs Eglise Notre Dame des Champs Saint-Jean-d’Assé 72380 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 25 26 42
English :
The church is open to the public and guided tours are available on request.
German :
Frei zugängliche Öffnungszeiten und auf Anfrage kommentierte Besichtigungen der Kirche.
Italiano :
La chiesa è aperta al pubblico e le visite guidate sono disponibili su richiesta.
Espanol :
La iglesia está abierta al público y se ofrecen visitas guiadas previa solicitud.
