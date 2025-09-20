JEP 2025 Visite de l’église Notre Dame des Champs Notre Dame des Champs Saint-Jean-d’Assé

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20

Ouverture en accès libre et visites commentées sur demande de l’église.

Vous pourrez visiter l’église librement ou assister à une visite commentée.

Gratuit.

Le dimanche 21 à 16h concert de Charlaine Epinal « Un voyage musical » harpe celtique et chant. .

Notre Dame des Champs Eglise Notre Dame des Champs Saint-Jean-d’Assé 72380 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 25 26 42

English :

The church is open to the public and guided tours are available on request.

German :

Frei zugängliche Öffnungszeiten und auf Anfrage kommentierte Besichtigungen der Kirche.

Italiano :

La chiesa è aperta al pubblico e le visite guidate sono disponibili su richiesta.

Espanol :

La iglesia está abierta al público y se ofrecen visitas guiadas previa solicitud.

