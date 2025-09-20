JEP 2025 visite de l’église Notre-Dame Église Notre-Dame Montluçon

L’église Notre-Dame est une église gothique inachevée, construite entre la fin du XIVème et celle du XVème, sur l’emplacement d’un édifice roman dont elle conserve quelques éléments. Elle possède entre autres un beau polyptyque de la fin du XVème siècle.

Notre-Dame is an unfinished Gothic church, built between the late 14th and 15th centuries on the site of a Romanesque edifice, of which it retains some elements. It features a beautiful polyptych from the late 15th century.

Die Kirche Notre-Dame ist eine unvollendete gotische Kirche, die zwischen dem Ende des 14. und dem 15. Jahrhundert an der Stelle eines romanischen Gebäudes errichtet wurde, von dem sie einige Elemente bewahrt hat. Sie besitzt unter anderem ein schönes Polyptychon aus dem Ende des 15.

La chiesa di Notre-Dame è una chiesa gotica incompiuta, costruita tra la fine del XIV e il XV secolo sul sito di un edificio romanico, di cui conserva alcuni elementi. Conserva un bel polittico della fine del XV secolo.

La iglesia de Notre-Dame es una iglesia gótica inacabada, construida entre finales del siglo XIV y el siglo XV en el emplazamiento de un edificio románico, del que conserva algunos elementos. Posee un bello políptico de finales del siglo XV.

