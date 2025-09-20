JEP 2025 Visite de l’église romane de Champ-le-Duc Église romane Champ-le-Duc

Église romane Place de l’église Champ-le-Duc Vosges

Début : Dimanche Samedi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Fleuron de l’art roman dans le Grand Est, l’église romane de Champ-le-Duc vous invite à découvrir son architecture des XIe et XVIIIe siècles.

L’église a été construite vraisemblablement au XIIe siècle en grès vosgien sur une construction plus ancienne, qui elle, datait de l’époque de Charlemagne. Elle a ensuite connu des modifications apportées par le Chapitre de Remiremont au XVIIIe siècle. L’église abrite un remarquable mobilier, protégé au titre des monuments historiques remontant principalement au XVIIIe siècle, en particulier l’orgue, attribué à Nicolas Dupont, construit en 1781, l’autel tombeau, le tabernacle et les fonts baptismaux.

Au programme

Le samedi

– Visite guidée à 10h30 et 14h00 (sur réservation auprès de l’Office de Tourisme)

– Concert à 20h30

Le dimanche

– Visite libre (parcours QR Code) de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00Tout public

Église romane Place de l’église Champ-le-Duc 88600 Vosges Grand Est +33 3 29 50 51 33 contact@tourisme-bruyeres.com

English :

A jewel of Romanesque art in the Grand Est region, the Romanesque church of Champ-le-Duc invites you to discover its 11th and 18th century architecture.

The church was probably built in the 12th century in Vosges sandstone on top of an earlier structure dating from the time of Charlemagne. It was subsequently modified by the Remiremont Chapter in the 18th century. The church is home to remarkable furnishings, protected as historic monuments and dating mainly from the 18th century, in particular the organ, attributed to Nicolas Dupont, built in 1781, the tomb altar, the tabernacle and the baptismal font.

Program:

Saturday:

– Guided tours at 10:30 a.m. and 2:00 p.m. (reservations required at the Tourist Office)

– Concert at 8:30pm

Sunday:

– Self-guided tour (QR Code route) from 10:00 am to 12:00 pm and from 2:00 pm to 6:00 pm

German :

Die romanische Kirche von Champ-le-Duc ist das Prunkstück der romanischen Kunst in der Region Grand Est und lädt Sie ein, ihre Architektur aus dem 11. und 18.

Die Kirche wurde wahrscheinlich im 12. Jahrhundert aus Vogesensandstein auf einem älteren Bauwerk errichtet, das aus der Zeit Karls des Großen stammte. Jahrhundert durch das Kapitel von Remiremont verändert. Jahrhundert, insbesondere die Orgel, die Nicolas Dupont zugeschrieben wird und 1781 gebaut wurde, den Grabaltar, den Tabernakel und das Taufbecken.

Auf dem Programm stehen:

Am Samstag

– Geführte Besichtigung um 10:30 und 14:00 Uhr (Reservierung beim Fremdenverkehrsamt erforderlich)

– Konzert um 20.30 Uhr

Am Sonntag

– Freie Besichtigung (QR-Code-Parcours) von 10:00 bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 18:00 Uhr

Italiano :

La chiesa romanica di Champ-le-Duc, gioiello dell’arte romanica nella regione del Grand Est, invita a scoprire la sua architettura risalente ai secoli XI e XVIII.

La chiesa fu probabilmente costruita nel XII secolo in pietra arenaria dei Vosgi su una struttura precedente risalente all’epoca di Carlo Magno. Fu poi modificata dal Capitolo di Remiremont nel XVIII secolo. La chiesa ospita alcuni notevoli arredi, tutelati come monumenti storici e risalenti principalmente al XVIII secolo, in particolare l’organo, attribuito a Nicolas Dupont, costruito nel 1781, l’altare tombale, il tabernacolo e il fonte battesimale.

Il programma:

Sabato:

– Visita guidata alle 10.30 e alle 14.00 (su prenotazione presso l’Ufficio del Turismo)

– Concerto alle 20.30

Domenica:

– Visita autoguidata (percorso con QR Code) dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00

Espanol :

La iglesia románica de Champ-le-Duc, joya del arte románico del Gran Este, le invita a descubrir su arquitectura de los siglos XI y XVIII.

La iglesia fue probablemente construida en el siglo XII con piedra arenisca de los Vosgos sobre una estructura anterior de la época de Carlomagno. Posteriormente, en el siglo XVIII, fue modificada por el Capítulo de Remiremont. La iglesia alberga algunos muebles notables, protegidos como monumentos históricos y que datan principalmente del siglo XVIII, en particular el órgano, atribuido a Nicolas Dupont, construido en 1781, el altar sepulcral, el tabernáculo y la pila bautismal.

El programa:

Sábado:

– Visita guiada a las 10:30 h y a las 14:00 h (reserva obligatoria en la Oficina de Turismo)

– Concierto a las 20.30 h

Domingo:

– Visita autoguiada (recorrido con código QR) de 10.00 a 12.00 h y de 14.00 a 18.00 h

