JEP 2025 Visite de l’église Saint Denis Joué-l’Abbé
JEP 2025 Visite de l’église Saint Denis Joué-l’Abbé dimanche 21 septembre 2025.
JEP 2025 Visite de l’église Saint Denis
Rue de l’église Joué-l’Abbé Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-21
Découvrez l’histoire de l’église Saint Denis.
Découvrez l’histoire de l’église Saint Denis avec son hourd unique en Sarthe. .
Rue de l’église Joué-l’Abbé 72380 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 20 25 46 aspja@orange.fr
English :
Discover the history of Saint Denis church.
German :
Erfahren Sie mehr über die Geschichte der Kirche Saint Denis.
Italiano :
Scoprite la storia della chiesa di Saint Denis.
Espanol :
Descubra la historia de la iglesia de Saint Denis.
L’événement JEP 2025 Visite de l’église Saint Denis Joué-l’Abbé a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Maine Coeur de Sarthe