JEP 2025 Visite de l’église Saint Denis Joué-l’Abbé

JEP 2025 Visite de l’église Saint Denis

Rue de l’église Joué-l’Abbé Sarthe

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Découvrez l’histoire de l’église Saint Denis avec son hourd unique en Sarthe. .

Rue de l’église Joué-l’Abbé 72380 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 20 25 46 aspja@orange.fr

English :

Discover the history of Saint Denis church.

German :

Erfahren Sie mehr über die Geschichte der Kirche Saint Denis.

Italiano :

Scoprite la storia della chiesa di Saint Denis.

Espanol :

Descubra la historia de la iglesia de Saint Denis.

