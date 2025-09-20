JEP 2025 visite de l’église Saint-Paul Église Saint-Paul Montluçon

Construite entre 1863 et 1869 par l’architecte Louis Auguste Boileau pour les ouvriers des aciéries Saint-Jacques de Montluçon. Son armature de fer et ses piliers en fonte ont été réalisés sur place. Elle possède des orgues symphoniques Joseph Merklin.

Église Saint-Paul Place Jean Dormoy Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 05 95 paroisse-louisetheresedemontlucon@moulins.catholique.fr

English :

Built between 1863 and 1869 by architect Louis Auguste Boileau for workers at the Saint-Jacques steelworks in Montluçon. Its iron frame and cast-iron pillars were made on site. It features Joseph Merklin symphonic organs.

German :

Sie wurde zwischen 1863 und 1869 vom Architekten Louis Auguste Boileau für die Arbeiter der Saint-Jacques-Stahlwerke in Montluçon errichtet. Ihr Eisengerüst und die gusseisernen Säulen wurden vor Ort gefertigt. Sie besitzt eine symphonische Joseph Merklin-Orgel.

Italiano :

Costruito tra il 1863 e il 1869 dall’architetto Louis Auguste Boileau per gli operai dell’acciaieria Saint-Jacques di Montluçon. La struttura in ferro e i pilastri in ghisa furono realizzati in loco. Dispone di organi sinfonici Joseph Merklin.

Espanol :

Construida entre 1863 y 1869 por el arquitecto Louis Auguste Boileau para los trabajadores de la acería Saint-Jacques de Montluçon. Su armazón de hierro y sus pilares de fundición se fabricaron in situ. Cuenta con órganos sinfónicos Joseph Merklin.

