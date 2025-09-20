JEP 2025 visite de l’église Saint-Pierre Église saint-Pierre Montluçon

Église saint-Pierre Place saint-Pierre Montluçon Allier

Début : 2025-09-20 16:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

L’église Saint-Pierre est la plus ancienne église de Montluçon. C’est un édifice roman du début de XIIème. Elle a été légèrement remaniée aux XVème et XVIIème siècles.

Église saint-Pierre Place saint-Pierre Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 05 95 paroisse-louisetheresedemontlucon@moulins.catholique.fr

English :

Saint-Pierre is the oldest church in Montluçon. It is a Romanesque building dating from the early 12th century. It was slightly altered in the 15th and 17th centuries.

German :

Die Kirche Saint-Pierre ist die älteste Kirche in Montluçon. Sie ist ein romanisches Gebäude aus dem frühen 12. Sie wurde im 15. und 17. Jahrhundert leicht umgebaut.

Italiano :

La chiesa di Saint-Pierre è la più antica di Montluçon. È un edificio romanico risalente all’inizio del XII secolo. È stata leggermente modificata nei secoli XV e XVII.

Espanol :

La iglesia Saint-Pierre es la más antigua de Montluçon. Es un edificio románico de principios del siglo XII. Fue ligeramente modificada en los siglos XV y XVII.

