JEP 2025 VISITE DE L’HÔTEL DE LA CITÉ Carcassonne

Place Auguste Pierre Pont Carcassonne

Début : 2025-09-21 10:30:00

2025-09-21

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Hôtel de la Cité MGallery invite le public à découvrir son cadre exceptionnel et son histoire singulière au coeur de la Cité médiévale de Carcassonne.

Édifié au sein des remparts de la cité classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, l’Hôtel de la Cité est depuis des décennies un symbole d’élégance et d’art de vivre. Riche de son architecture et de son décor historique, il a accueilli de nombreuses personnalités et incarne aujourd’hui encore l’esprit patrimonial de Carcassonne.

Pour cette édition 2025, l’Hôtel de la Cité ouvre exceptionnellement ses portes aux visiteurs. Guidés à travers ses espaces emblématiques, ils seront invités à plonger dans ce lieu chargé d’histoire.

Horaires des visites

– Samedi 20 septembre 10h30, 14h, 16h.

– Dimanche 21 septembre 10h30, 15h30.

Visites sur inscription.

.

Place Auguste Pierre Pont Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 71 98 71 H8613@accor.com

English :

On the occasion of the European Heritage Days, the Hôtel de la Cité MGallery invites the public to discover its exceptional setting and unique history in the heart of the medieval city of Carcassonne.

Built within the ramparts of the UNESCO World Heritage city, the Hôtel de la Cité has been a symbol of elegance and art de vivre for decades. With its rich architecture and historic decor, it has welcomed numerous personalities and still embodies the spirit of Carcassonne?s heritage.

For this 2025 edition, the Hôtel de la Cité is exceptionally opening its doors to visitors. Guided through its emblematic spaces, they will be invited to immerse themselves in this place steeped in history.

Tour times

– Saturday September 20: 10:30 am, 2 pm, 4 pm.

– Sunday September 21: 10:30 am, 3:30 pm.

Visits by appointment only.

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes lädt das MGallery Hôtel de la Cité die Öffentlichkeit ein, seine außergewöhnliche Umgebung und seine einzigartige Geschichte im Herzen der mittelalterlichen Stadt Carcassonne zu entdecken.

Das Hôtel de la Cité wurde innerhalb der Stadtmauern der zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärten Stadt errichtet und ist seit Jahrzehnten ein Symbol für Eleganz und Lebenskunst. Dank seiner Architektur und seiner historischen Ausstattung hat es schon viele berühmte Persönlichkeiten beherbergt und verkörpert auch heute noch den Geist des Kulturerbes von Carcassonne.

Für die Ausgabe 2025 öffnet das Hôtel de la Cité ausnahmsweise seine Türen für Besucher. Sie werden durch die symbolträchtigen Räume geführt und dazu eingeladen, in diesen geschichtsträchtigen Ort einzutauchen.

Zeitplan für die Besichtigungen

– Samstag, 20. September: 10:30, 14:00, 16:00 Uhr.

– Sonntag, 21. September: 10:30 Uhr, 15:30 Uhr.

Besichtigungen nach Anmeldung.

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, l’Hôtel de la Cité MGallery invita il pubblico a scoprire il suo ambiente eccezionale e la sua storia unica nel cuore della città medievale di Carcassonne.

Costruito all’interno dei bastioni del sito Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, l’Hôtel de la Cité è da decenni un simbolo di eleganza e arte di vivere. Con la sua ricca architettura e il suo arredamento storico, ha ospitato molte personalità famose e incarna ancora lo spirito del patrimonio di Carcassonne.

Per questa edizione 2025, l’Hôtel de la Cité apre eccezionalmente le sue porte ai visitatori. Guidati attraverso i suoi spazi emblematici, i visitatori saranno invitati a immergersi in un luogo ricco di storia.

Orari di apertura:

– Sabato 20 settembre: 10.30, 14.00, 16.00.

– Domenica 21 settembre: 10.30, 15.30.

Le visite devono essere prenotate in anticipo.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el Hôtel de la Cité MGallery invita al público a descubrir su marco excepcional y su historia única en el corazón de la ciudad medieval de Carcasona.

Construido dentro de las murallas del sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el Hôtel de la Cité ha sido un símbolo de elegancia y arte de vivir durante décadas. Con su rica arquitectura y su decoración histórica, ha acogido a numerosas personalidades famosas y sigue encarnando el espíritu del patrimonio de Carcasona.

Para esta edición 2025, el Hôtel de la Cité abre excepcionalmente sus puertas a los visitantes. Guiados por sus espacios emblemáticos, los visitantes serán invitados a sumergirse en un lugar cargado de historia.

Horario de apertura:

– Sábado 20 de septiembre: 10.30 h, 14.00 h, 16.00 h.

– Domingo 21 de septiembre: 10.30 h, 15.30 h.

Las visitas deben reservarse con antelación.

L'événement JEP 2025 VISITE DE L'HÔTEL DE LA CITÉ Carcassonne a été mis à jour le 2025-09-11