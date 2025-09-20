JEP 2025 Visite de l’Orgue de l’église et concert Église Grandvillers

Église Rue de l’église Grandvillers Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 16:45:00

fin : 2025-09-20 17:45:00

2025-09-20

Visites commentées de l’instrument par l’organiste Vincent Daniel.

A la construction de la nouvelle église, l’orgue est en mauvais état et insuffisant. Il est décidé en décembre 1893 de réaliser un nouvel instrument, sa réalisation est confiée, en 1894, à la maison Jacquot -Jeanpierre et Cie, facteurs d’orgue à Rambervillers. Il est inauguré en 1895.

Concert orgue et trompette à 18h, entre les deux visites, suivi d’un apéritif.

Programme éclectique, de la période baroque à contemporaine (Haendel, Purcell, Mendelssohn, Bach…)Tout public

Église Rue de l’église Grandvillers 88600 Vosges Grand Est +33 6 73 21 55 62

English :

Guided tours of the instrument by organist Vincent Daniel.

When the new church was built, the organ was in poor condition and inadequate. In December 1893, it was decided to build a new instrument, and in 1894, this was entrusted to Jacquot-Jeanpierre et Cie, organ builders in Rambervillers. It was inaugurated in 1895.

Organ and trumpet concert at 6pm, between the two tours, followed by an aperitif.

Eclectic program, from Baroque to contemporary (Handel, Purcell, Mendelssohn, Bach…)

German :

Kommentierte Besichtigungen des Instruments durch den Organisten Vincent Daniel.

Als die neue Kirche gebaut wurde, war die Orgel in schlechtem Zustand und unzureichend. Im Dezember 1893 wurde beschlossen, ein neues Instrument zu bauen. 1894 wurde die Firma Jacquot-Jeanpierre et Cie, Orgelbauer in Rambervillers, mit dem Bau beauftragt. Sie wurde 1895 eingeweiht.

Konzert mit Orgel und Trompete um 18 Uhr, zwischen den beiden Besichtigungen, gefolgt von einem Aperitif.

Eklektisches Programm vom Barock bis zur Gegenwart (Händel, Purcell, Mendelssohn, Bach…)

Italiano :

Visite guidate allo strumento a cura dell’organista Vincent Daniel.

Quando fu costruita la nuova chiesa, l’organo era in cattive condizioni e inadeguato. Nel dicembre 1893 si decise di costruire un nuovo strumento, che nel 1894 fu affidato alla ditta Jacquot-Jeanpierre et Cie, costruttori di organi di Rambervillers. L’organo fu inaugurato nel 1895.

Concerto d’organo e tromba alle 18.00, tra le due visite, seguito da un aperitivo.

Programma eclettico, dal periodo barocco alla musica contemporanea (Handel, Purcell, Mendelssohn, Bach, ecc.)

Espanol :

Visitas guiadas del instrumento por el organista Vincent Daniel.

Cuando se construyó la nueva iglesia, el órgano estaba en mal estado y era inadecuado. En diciembre de 1893 se decidió construir un nuevo instrumento, y en 1894 se encargó su construcción a la empresa Jacquot-Jeanpierre et Cie, constructores de órganos de Rambervillers. Se inauguró en 1895.

Concierto de órgano y trompeta a las 18:00 h, entre las dos visitas, seguido de un aperitivo.

Programa ecléctico, desde el Barroco hasta nuestros días (Haendel, Purcell, Mendelssohn, Bach…)

