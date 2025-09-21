JEP 2025 Visite de ville les secrets de Felletin Office de tourisme de Felletin Felletin

Office de tourisme de Felletin Grande Rue Felletin Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Cachés dans une ruelle, en hauteur, ou alors tellement sous nos yeux que l’on oublie de les regarder, certains détails nous échappent. Ensemble, prenons le temps d’explorer, de lever les yeux et découvrons, ou redécouvrons, Felletin avec un regard neuf. Pas besoin de carte, vous n’aurez qu’à suivre la guide !

Réservation obligatoire .

Office de tourisme de Felletin Grande Rue Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine felletinpatrimoine@gmail.com

Italiano :

