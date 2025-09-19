JEP 2025 : Visite des réserves archéologiques de la Ville de Paris Réserves archéologiques de la Ville de Paris Paris
JEP 2025 : Visite des réserves archéologiques de la Ville de Paris Réserves archéologiques de la Ville de Paris Paris vendredi 19 septembre 2025.
Nichées dans le 18e arrondissement, les réserves archéologique s’étendent sur 800 m² et conservent plusieurs milliers d’objets, stockés en fonction de leurs dimensions et de leurs matériaux : pierre, céramique, os, métal, verre, etc.
Au cours d’une visite guidée, découvrez le travail accompli par les chercheurs après la fouille et partez à la rencontre du patrimoine archéologique parisien.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2025, venez découvrir les réserves archéologiques de la Ville de Paris.
Le vendredi 19 septembre 2025
de 10h00 à 11h00
de 11h00 à 12h00
de 14h00 à 15h00
de 15h00 à 16h00
gratuit
Places limitées
Tout public.
Réserves archéologiques de la Ville de Paris 11 rue du Pré 75018 Paris
