JEP 2025 : Visite des réserves du Fonds d’art contemporain – Paris collections Fonds d’art contemporain – Paris collections Paris vendredi 19 septembre 2025.

Reflet d’une Ville ouverte et libre, la collection de Paris se caractérise

par la multiplicité de ses expressions artistiques et par la diversité de ses

médiums. Témoignage du soutien de la Ville à la création depuis 1816, elle

s’enrichit tous les ans grâce à une politique d’acquisition audacieuse et

rassemble aujourd’hui plus de 23 400 œuvres.

La collection du Fonds d’Art Contemporain – Paris Collections raconte plus de deux siècles de création artistique et se divise en trois ensembles majeurs :

(1914–1969) – Peintures en majorité, elle constitue de la collection et témoigne des grands mouvements artistiques du XXᵉ siècle. Historique (avant 1914) – Près de 1 600 œuvres , principalement des sculptures en bronze, cœur fondateur du Fonds.

(avant 1914) – Près de , principalement des sculptures en bronze, cœur fondateur du Fonds. Contemporaine (depuis 1970) – Tous médiums confondus, enrichie chaque année par de nouvelles acquisitions, en soutien aux créateurs et créatrices d’aujourd’hui.

Cette inestimable collection a aujourd’hui une vocation particulière :

sortir de ses murs, irriguer le territoire parisien et aller à la rencontre de

multiples publics.

Visite des réserves du Fonds d’Art Contemporain

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Fonds d’Art Contemporain – Paris Collections ouvre exceptionnellement ses réserves au public.

Deux visites guidées d’une heure seront organisées le vendredi 19 septembre 2025, sur réservation obligatoire : fondsartcontemporain@paris.fr.

: de 11h00 à 12h00 et de 15h00 à 16h00 Jauge : 18 personnes par visite

: 18 personnes par visite Limite : 2 personnes maximum par réservation

Lors de l’inscription, merci de préciser le créneau horaire souhaité.

Une confirmation de réservation sera envoyée par courriel.

En cas d’empêchement, merci d’annuler votre participation afin de libérer des places pour d’autres visiteurs.

Pour suivre toute l’actualité du Fonds d’Art Contemporain: expositions, nouvelles acquisitions, événements, coulisses, rencontres avec les artistes…

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Ville de Paris propose de découvrir les secrets du patrimoine parisien et ouvre exceptionnellement les portes de lieux emblématiques pour des visites gratuites ! Les portes des réserves du Fonds d’art contemporain – Paris collections seront exceptionnellement ouvertes à cette occasion le vendredi 19 septembre 2025.

gratuit

Réservation par courriel : fondsartcontemporain@paris.fr

Public jeunes et adultes.

Fonds d’art contemporain – Paris collections 11 rue du Pré 75018 Batiment B – 2ème étageParis

https://fondsartcontemporain.paris.fr/