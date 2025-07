JEP 2025 Visite du Centre d’Archives Audiovisuelles Image’Est Nancy

Image’Est 9 rue Michel Ney Nancy Meurthe-et-Moselle

Partez à la découverte d’Image’Est, association dédiée à la préservation et à la valorisation du patrimoine photographique et filmique de la région Grand Est. Cette visite guidée vous permettra de découvrir nos missions de sensibilisation, de collecte, d’étude et de valorisation des archives, de parcourir nos locaux et de plonger dans l’histoire grâce à la présentation de quelques unes de nos archives emblématiques.

Sur réservation par mail.Adultes

Image’Est 9 rue Michel Ney Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 74 73 blaise.aurora@image-est.fr

English :

Discover Image?Est, an association dedicated to preserving and promoting the photographic and film heritage of the Grand Est region. This guided tour will enable you to discover our missions to raise awareness, collect, study and promote archives, to explore our premises and to plunge into history thanks to the presentation of some of our emblematic archives.

Please reserve by e-mail.

German :

Entdecken Sie Image?Est, einen Verein, der sich dem Erhalt und der Aufwertung des fotografischen und filmischen Erbes der Region Grand Est widmet. Bei dieser Führung erfahren Sie mehr über unsere Aufgaben in den Bereichen Sensibilisierung, Sammlung, Studium und Aufwertung von Archiven, durchlaufen unsere Räumlichkeiten und tauchen dank der Präsentation einiger unserer symbolträchtigen Archive in die Geschichte ein.

Reservierung per E-Mail erforderlich.

Italiano :

Scoprite Image?Est, un’associazione dedicata alla conservazione e alla promozione del patrimonio fotografico e cinematografico della regione del Grand Est. Durante questa visita guidata, potrete conoscere il nostro lavoro di sensibilizzazione, raccolta, studio e promozione degli archivi, esplorare i nostri locali e addentrarvi nella storia con la presentazione di alcuni dei nostri archivi emblematici.

Si prega di prenotare via e-mail.

Espanol :

Descubra Image-Est, una asociación dedicada a la conservación y promoción del patrimonio fotográfico y cinematográfico de la región del Gran Este. En esta visita guiada, podrá conocer nuestra labor de sensibilización, recopilación, estudio y promoción de archivos, explorar nuestros locales y adentrarse en la historia con la presentación de algunos de nuestros archivos emblemáticos.

Haga su reserva por correo electrónico.

