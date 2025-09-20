JEP 2025 VISITE DU CHÂTEAU DE LA SEIGNE Villemoustaussou

JEP 2025 VISITE DU CHÂTEAU DE LA SEIGNE Villemoustaussou samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 VISITE DU CHÂTEAU DE LA SEIGNE

295 La Seigne Villemoustaussou Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 19:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Toute la journée, accès au parc du château et au campement médiéval des Echansons du Carcassès, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, et à l’invitation de la mairie de Villemoustaussou.

A partir de 14h, visite guidée du château par les propriétaires.

A 18h, soirée musicale avec l’Ensemble instrumental du Minervois.

.

295 La Seigne Villemoustaussou 11620 Aude Occitanie +33 4 68 47 74 80

English :

All day access to the château grounds and the Echansons du Carcassès medieval encampment, as part of the European Heritage Days, at the invitation of Villemoustaussou town council.

From 2pm, guided tour of the château by the owners.

At 6pm, musical evening with the Ensemble instrumental du Minervois.

German :

Den ganzen Tag über Zugang zum Schlosspark und zum mittelalterlichen Lager der Echansons du Carcassès, im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes und auf Einladung des Bürgermeisteramts von Villemoustaussou.

Ab 14 Uhr, geführte Besichtigung des Schlosses durch die Eigentümer.

Um 18 Uhr, musikalischer Abend mit dem Ensemble instrumental du Minervois.

Italiano :

Tutto il giorno, accesso al parco del castello e all’accampamento medievale degli Echansons du Carcassès, nell’ambito delle Giornate europee del patrimonio, su invito del Comune di Villemoustaussou.

Dalle 14.00, visita guidata del castello a cura dei proprietari.

Alle 18, serata musicale con l’Ensemble Instrumental du Minervois.

Espanol :

Durante todo el día, acceso al recinto del castillo y al campamento medieval de los Echansons du Carcassès, en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, por invitación del ayuntamiento de Villemoustaussou.

A partir de las 14:00 h, visita guiada del castillo por los propietarios.

A las 18:00 h, velada musical con el Ensemble Instrumental du Minervois.

L’événement JEP 2025 VISITE DU CHÂTEAU DE LA SEIGNE Villemoustaussou a été mis à jour le 2025-09-10 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Grand Carcassonne Tourisme