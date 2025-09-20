JEP 2025 Visite du Château des Vallons Verteuil-d’Agenais

JEP 2025 Visite du Château des Vallons Verteuil-d’Agenais samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 Visite du Château des Vallons

Château des Vallons Verteuil-d’Agenais Lot-et-Garonne

Visites guidées du château et des jardins

Samedi de 10h à 12h, et de 14h à 17h

Dimanche de 10h à 12h, et de 14h à 17h

Château des Vallons Verteuil-d’Agenais 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 11 16 91

English : JEP 2025 Visite du Château des Vallons

Guided tours of the château and gardens:

Saturday: 10am to 12pm, and 2pm to 5pm

Sunday: 10am to 12pm, and 2pm to 5pm

German : JEP 2025 Visite du Château des Vallons

Geführte Besichtigungen des Schlosses und der Gärten

Samstag: von 10 bis 12 Uhr, und von 14 bis 17 Uhr

Sonntag: von 10 bis 12 Uhr, und von 14 bis 17 Uhr

Italiano :

Visite guidate al castello e ai giardini:

Sabato: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00

Domenica: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00

Espanol : JEP 2025 Visite du Château des Vallons

Visitas guiadas del castillo y los jardines:

Sábado: de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00

Domingo: de 10:00 a 12:00 h. y de 14:00 a 17:00 h

