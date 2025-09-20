JEP 2025 Visite du Château des Vallons Verteuil-d’Agenais

JEP 2025 Visite du Château des Vallons Verteuil-d’Agenais samedi 20 septembre 2025.

Château des Vallons Verteuil-d’Agenais Lot-et-Garonne

Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21

2025-09-20

Visites guidées du château et des jardins
Samedi de 10h à 12h, et de 14h à 17h
Dimanche de 10h à 12h, et de 14h à 17h
Château des Vallons Verteuil-d’Agenais 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 11 16 91 

English : JEP 2025 Visite du Château des Vallons

Guided tours of the château and gardens:
Saturday: 10am to 12pm, and 2pm to 5pm
Sunday: 10am to 12pm, and 2pm to 5pm

German : JEP 2025 Visite du Château des Vallons

Geführte Besichtigungen des Schlosses und der Gärten
Samstag: von 10 bis 12 Uhr, und von 14 bis 17 Uhr
Sonntag: von 10 bis 12 Uhr, und von 14 bis 17 Uhr

Italiano :

Visite guidate al castello e ai giardini:
Sabato: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00
Domenica: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00

Espanol : JEP 2025 Visite du Château des Vallons

Visitas guiadas del castillo y los jardines:
Sábado: de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00
Domingo: de 10:00 a 12:00 h. y de 14:00 a 17:00 h

L’événement JEP 2025 Visite du Château des Vallons Verteuil-d’Agenais a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Lot-et-Tolzac