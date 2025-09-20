JEP 2025 Visite du Château des Vallons Verteuil-d’Agenais
JEP 2025 Visite du Château des Vallons Verteuil-d’Agenais samedi 20 septembre 2025.
JEP 2025 Visite du Château des Vallons
Château des Vallons Verteuil-d’Agenais Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
Visites guidées du château et des jardins
Samedi de 10h à 12h, et de 14h à 17h
Dimanche de 10h à 12h, et de 14h à 17h
Château des Vallons Verteuil-d’Agenais 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 11 16 91
English : JEP 2025 Visite du Château des Vallons
Guided tours of the château and gardens:
Saturday: 10am to 12pm, and 2pm to 5pm
Sunday: 10am to 12pm, and 2pm to 5pm
German : JEP 2025 Visite du Château des Vallons
Geführte Besichtigungen des Schlosses und der Gärten
Samstag: von 10 bis 12 Uhr, und von 14 bis 17 Uhr
Sonntag: von 10 bis 12 Uhr, und von 14 bis 17 Uhr
Italiano :
Visite guidate al castello e ai giardini:
Sabato: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00
Domenica: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00
Espanol : JEP 2025 Visite du Château des Vallons
Visitas guiadas del castillo y los jardines:
Sábado: de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00
Domingo: de 10:00 a 12:00 h. y de 14:00 a 17:00 h
