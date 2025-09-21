JEP 2025 Visite du Château Hébert Château Hébert Dinard

Château Hébert Avenue du Château Hébert Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 19:30:00

2025-09-21

Le Château Hébert ouvrira ses portes au public dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. Le temps d’une journée, venez découvrir ce magnifique édifice, construit en 1870 par Philippe Hébert.

Une centaine d’année plus tard, Marie-Thérèse Solacroup le lègue à une fondation qui porte, aujourd’hui encore, son nom et ses valeurs la Fondation Solacroup-Hébert, présidée par Guillaume Dufresne. Envie d’en savoir plus ? Nous vous attendons le dimanche 21 septembre ! .

