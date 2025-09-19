JEP 2025 : Visite du département pour la préservation du patrimoine photographique de la Ville de Paris Département pour la préservation du patrimoine photographique (D3P) Paris

JEP 2025 : Visite du département pour la préservation du patrimoine photographique de la Ville de Paris Département pour la préservation du patrimoine photographique (D3P) Paris vendredi 19 septembre 2025.

Découvrez la manière dont la Ville de Paris prend soin de son patrimoine photographique en visitant le D3P et son atelier récemment installé porte de la Chapelle. Les équipes de restaurateurs y étudient et traitent les photographies des bibliothèques, archives et musées de la Ville de Paris.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2025, venez visiter les nouveaux locaux de ce service peu connu des Parisiens !

Le vendredi 19 septembre 2025

de 10h00 à 11h00

gratuit

Places limitées

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-19T13:00:00+02:00

fin : 2025-09-19T14:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-19T10:00:00+02:00_2025-09-19T11:00:00+02:00

Département pour la préservation du patrimoine photographique (D3P) 11 rue du Pré 75018 Paris

https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/w/369139/evenement/18665160/visite-du-departement-pour-la-preservation-du-patrimoine-photographique-de-la-ville-de-paris#/events/18665160