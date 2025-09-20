JEP 2025 Visite du Donjon de Ballon et ses Jardins Donjon de Ballon Ballon-Saint Mars

Visite des jardins et du Donjon de Ballon.

Découvrez le donjon de Ballon, château fort médiéval, construit au XIe siècle sur un éperon rocheux et surnommé la Porte du Maine de par sa position stratégique.

Visite guidée du Donjon et promenade libre dans les jardins .

English :

Visit the gardens and the Donjon de Ballon.

German :

Besichtigung der Gärten und des Donjon de Ballon.

Italiano :

Visita ai giardini e al Donjon de Ballon.

Espanol :

Visite los jardines y el Donjon de Ballon.

