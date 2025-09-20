JEP 2025 Visite du Lycée des Métiers du Bâtiment Route d’Aubusson Felletin
JEP 2025 Visite du Lycée des Métiers du Bâtiment Route d’Aubusson Felletin samedi 20 septembre 2025.
JEP 2025 Visite du Lycée des Métiers du Bâtiment
Route d’Aubusson Lycée des Métiers du Bâtiment Felletin Creuse
Que vous soyez un ancien élève nostalgique, ou un curieux passant régulièrement devant cet imposant ensemble de bâtiments, vous trouverez votre bonheur grâce à cette visite du Lycée des Métiers du Bâtiment de Felletin qui vous ouvrira exceptionnellement ses portes à l’occasion d’une visite guidée.
Au programme 1h30 de visite pour découvrir ou redécouvrir le LMB, son histoire et comprendre ce qui fait la singularité de ce site.
Réservation obligatoire .
Route d’Aubusson Lycée des Métiers du Bâtiment Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine felletinpatrimoine@gmail.com
