JEP 2025 VISITE DU MOULIN À PAPIER

Brousses-et-Villaret Aude

Début : 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-20 16:30:00

2025-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2025, huit sites emblématiques du territoire s’unissent pour proposer un itinéraire patrimonial inédit, placé sous le signe de l’architecture, des savoir-faire et de la mémoire des pierres Villarzel-Cabardès, Grotte de Limousis, Gouffre Géant de Cabrespine, Châteaux de Lastours, Abbaye et village de Caunes-Minervois, Le Moulin à Papier de Brousses, Mines & Mémoire et Aude Agrégats

Sur ces deux journées, le Moulin à papier vous invite à la découverte d’un savoir-faire millénaire la fabrication artisanale du papier.

Après chaque visite, possibilité de s’initier à la fabrication du papier en réalisant soi-même deux feuilles de papier ( en supplément 4€)

Visites guidées sur les deux jours à 11h, 14h30, 15h30 et 16h30.

Brousses-et-Villaret 11390 Aude Occitanie +33 4 68 26 67 43 brousses@moulinapapier.com

English :

On the occasion of the 2025 European Heritage Days, eight emblematic sites in the region have joined forces to offer a unique heritage itinerary, focusing on architecture, know-how and the memory of stones: Villarzel-Cabardès, Grotte de Limousis, Gouffre Géant de Cabrespine, Châteaux de Lastours, Abbaye et village de Caunes-Minervois, Le Moulin à Papier de Brousses, Mines & Mémoire and Aude Agrégats

Over the course of these two days, the Paper Mill invites you to discover an age-old skill: traditional papermaking.

After each visit, you can try your hand at papermaking by making two sheets of paper yourself (4? extra)

Guided tours on both days at 11 a.m., 2:30 p.m., 3:30 p.m. and 4:30 p.m.

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes 2025 bieten acht symbolträchtige Stätten der Region gemeinsam eine neuartige Route des Kulturerbes an, die im Zeichen der Architektur, des Know-hows und der Erinnerung an die Steine steht: Villarzel-Cabardès, Grotte de Limousis, Gouffre Géant de Cabrespine, Châteaux de Lastours, Abbaye et village de Caunes-Minervois, Le Moulin à Papier de Brousses, Mines & Mémoire und Aude Agrégats

An diesen beiden Tagen lädt Sie die Papiermühle zur Entdeckung eines jahrtausendealten Know-hows ein: der handwerklichen Papierherstellung.

Nach jedem Besuch haben Sie die Möglichkeit, die Papierherstellung zu erlernen, indem Sie selbst zwei Blätter Papier herstellen (zusätzlich 4?)

Führungen an beiden Tagen um 11:00, 14:30, 15:30 und 16:30 Uhr.

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, otto siti emblematici della regione si uniscono per offrire un itinerario patrimoniale unico, incentrato sull’architettura, il savoir-faire e la memoria delle pietre: Villarzel-Cabardès, Grotte de Limousis, Gouffre Géant de Cabrespine, Châteaux de Lastours, Abbaye et village de Caunes-Minervois, Le Moulin à Papier de Brousses, Mines & Mémoire e Aude Agrégats

Nell’arco di due giorni, la Cartiera invita a scoprire l’antico mestiere della fabbricazione della carta.

Dopo ogni visita, potrete cimentarvi nella fabbricazione della carta realizzando voi stessi due fogli di carta (4 euro in più)

Visite guidate in entrambi i giorni alle 11.00, 14.30, 15.30 e 16.30.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio 2025, ocho lugares emblemáticos de la región se unen para ofrecer un itinerario patrimonial único centrado en la arquitectura, el saber hacer y la memoria de las piedras: Villarzel-Cabardès, Grotte de Limousis, Gouffre Géant de Cabrespine, Châteaux de Lastours, Abbaye et village de Caunes-Minervois, Le Moulin à Papier de Brousses, Mines & Mémoire y Aude Agrégats

Durante dos días, la Fábrica de Papel le invita a descubrir el oficio milenario de la fabricación de papel.

Después de cada visita, podrá probar a fabricar usted mismo dos hojas de papel (4 euros suplementarios)

Visitas guiadas los dos días a las 11.00, 14.30, 15.30 y 16.30 h.

