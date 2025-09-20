JEP 2025 Visite du Moulin butoir Moulin Butoir Hérisson
Moulin Butoir 40 Rue des Jardins Hérisson Allier
Début : 2025-09-20 14:30:00
fin : 2025-09-20 18:00:00
2025-09-20 2025-09-21
Visite du moulin et du chantier de restauration de la roue avec une exposition photos sur les roues de moulin.
Moulin Butoir 40 Rue des Jardins Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 84 62 99 48 moulinde.butoir@laposte.net
English :
Visit the mill and the wheel restoration site, with a photo exhibition on mill wheels.
German :
Besichtigung der Mühle und der Baustelle zur Restaurierung des Rades mit einer Fotoausstellung über Mühlräder.
Italiano :
Visita al mulino e al sito di restauro delle ruote, con una mostra fotografica sulle ruote dei mulini.
Espanol :
Visite el molino y el lugar de restauración de la rueda, con una exposición fotográfica sobre ruedas de molino.
