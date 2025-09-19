JEP 2025 VISITE DU MOULIN DE CUGAREL Castelnaudary

JEP 2025 VISITE DU MOULIN DE CUGAREL Castelnaudary vendredi 19 septembre 2025.

JEP 2025 VISITE DU MOULIN DE CUGAREL

Place de la République Castelnaudary Aude

Début : 2025-09-19 09:45:00

fin : 2025-09-19 11:30:00

2025-09-19

Perché sur les hauteurs de Castelnaudary, le Moulin de Cugarel est le dernier survivant des 32 moulins à vent qui faisaient jadis tourner la vie du Lauragais.

Ce bijou du XVIIe siècle, avec sa toiture en bois et son mécanisme intact, vous plonge au cœur des traditions meunières. En poussant la porte, l’odeur boisée et les récits fascinants du guide révèlent les secrets de la fabrication de la farine, précieuse comme l’or blanc. Depuis l’esplanade, la vue panoramique sur la plaine est une véritable gourmandise pour les yeux.

Rendez-vous fixé à l’Office de Tourisme à 09h55.

Place de la République Castelnaudary 11400 Aude Occitanie +33 4 68 23 05 73 accueil@castelnaudary-tourisme.com

English :

Perched high above Castelnaudary, the Moulin de Cugarel is the last survivor of the 32 windmills that once kept the Lauragais region alive.

This 17th-century jewel, with its wooden roof and intact mechanism, plunges you into the heart of milling traditions. As you push open the door, the woody smell and fascinating stories of the guide reveal the secrets of flour production, as precious as white gold. From the esplanade, the panoramic view over the plain is a feast for the eyes.

Meet at the Tourist Office at 09:55.

German :

Die Moulin de Cugarel liegt auf den Anhöhen von Castelnaudary und ist die letzte Überlebende der 32 Windmühlen, die einst das Leben im Lauragais bestimmten.

Dieses Juwel aus dem 17. Jahrhundert mit seinem Holzdach und dem intakten Mechanismus lässt Sie in die Traditionen der Müllerei eintauchen. Der holzige Geruch und die faszinierenden Erzählungen des Führers enthüllen die Geheimnisse der Mehlherstellung, die so kostbar wie das weiße Gold ist. Von der Esplanade aus ist der Panoramablick über die Ebene ein wahrer Augenschmaus.

Treffpunkt am Fremdenverkehrsamt um 09:55 Uhr.

Italiano :

Arroccato sopra Castelnaudary, il Moulin de Cugarel è l’ultimo sopravvissuto dei 32 mulini a vento che un tempo tenevano in vita la regione del Lauragais.

Questo gioiello del XVII secolo, con il suo tetto in legno e il suo meccanismo intatto, vi immerge nel cuore della tradizione molitoria. Quando si apre la porta, l’odore del legno e le storie affascinanti raccontate dalla guida rivelano i segreti della produzione della farina, preziosa come l’oro bianco. Dalla spianata, la vista panoramica sulla pianura è un piacere per gli occhi.

Appuntamento all’Ufficio del Turismo alle 9.55.

Espanol :

Encaramado en lo alto de Castelnaudary, el Moulin de Cugarel es el último superviviente de los 32 molinos que antaño mantenían viva la región de Lauragais.

Esta joya del siglo XVII, con su techo de madera y su mecanismo intacto, le sumerge en el corazón de la molinería tradicional. Al empujar la puerta, el olor a madera y las fascinantes historias contadas por el guía revelan los secretos de la fabricación de harina, tan preciada como el oro blanco. Desde la explanada, la vista panorámica sobre la llanura es un festín para los ojos.

Encuentro en la Oficina de Turismo a las 9.55 h.

