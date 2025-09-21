JEP 2025 VISITE DU MOULIN DE CUGAREL Castelnaudary
JEP 2025 VISITE DU MOULIN DE CUGAREL Castelnaudary dimanche 21 septembre 2025.
JEP 2025 VISITE DU MOULIN DE CUGAREL
Place de la République Castelnaudary Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
À l’occasion des Journées du Patrimoine, venez (re)découvrir le patrimoine historique de Castelnaudary avec des visites guidées gratuites
Vendredi 19 septembre
– Visite du Moulin de Cugarel à partir de 10h.
– Seconde visite, cette fois-ci du canal du Midi à 11h30.
Dimanche 21 septembre
Visite guidée du Moulin de Cugarel à 11h30.
.
Place de la République Castelnaudary 11400 Aude Occitanie +33 4 68 23 05 73
English :
Come and (re)discover Castelnaudary’s historic heritage with free guided tours:
Friday, September 19
– Visit the Moulin de Cugarel from 10am.
– Second visit, this time to the Canal du Midi at 11:30 am.
Sunday September 21st
Guided tour of the Moulin de Cugarel at 11:30 am.
German :
Anlässlich der Tage des Kulturerbes können Sie das historische Erbe von Castelnaudary mit kostenlosen Führungen (neu) entdecken:
Freitag, 19. September
– Besichtigung der Moulin de Cugarel ab 10 Uhr.
– Zweite Besichtigung, diesmal des Canal du Midi, um 11:30 Uhr.
Sonntag, den 21. September
Geführte Besichtigung der Moulin de Cugarel um 11:30 Uhr.
Italiano :
Durante le Giornate del Patrimonio, venite a (ri)scoprire il patrimonio storico di Castelnaudary con visite guidate gratuite:
Venerdì 19 settembre
– Visita al Moulin de Cugarel a partire dalle 10.00.
– Seconda visita, questa volta al Canal du Midi alle 11.30.
Domenica 21 settembre:
Visita guidata al Moulin de Cugarel alle 11.30.
Espanol :
Durante las Jornadas del Patrimonio, venga a (re)descubrir el patrimonio histórico de Castelnaudary con visitas guiadas gratuitas:
Viernes 19 de septiembre
– Visite el Moulin de Cugarel a partir de las 10 h.
– Segunda visita, esta vez al Canal du Midi a las 11h30.
Domingo 21 de septiembre:
Visita guiada al Moulin de Cugarel a las 11.30 h.
L’événement JEP 2025 VISITE DU MOULIN DE CUGAREL Castelnaudary a été mis à jour le 2025-09-11 par A.D.T. de l’Aude / 11 ADT