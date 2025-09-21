JEP 2025 Visite du Moulin de la Presle Moulin de la Presle Planchez

Moulin de la Presle Chemin du moulin de la Presle Planchez Nièvre

Gratuit

14:30:00

18:00:00

2025-09-21

Rue Jacquand puis chemin du Moulin de la Presle.

Visite guidée et expositions au moulin de la Presle à Planchez À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite guidée du moulin de la Presle et découvrez une exposition d’ustensiles et d’objets traditionnels morvandiaux anciens, et une exposition de vieux tracteurs par l’association Tractomanie Morvan Bazois. Un concert de musique traditionnelle sera proposé sous un barnum, ainsi qu’une dégustation de grapiaux et une buvette. .

Moulin de la Presle Chemin du moulin de la Presle Planchez 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 47 78 80

