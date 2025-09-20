JEP 2025 Visite du musée de la Vigne La Pérelle Domérat

La Pérelle Espace Jean Desgranges Domérat Allier

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20

La vigne est ancrée dans l’histoire locale de Domérat, depuis le Moyen Age. Plongez dans la vie de la vigne et des vignerons tout au long de l’année et découvrez les outils et les techniques viticoles traditionnelles.

La Pérelle Espace Jean Desgranges Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 64 88 07 culture@domerat.agglo-montluçon.fr

English :

Vines have been an integral part of Domérat’s local history since the Middle Ages. Immerse yourself in the life of the vines and winemakers throughout the year, and discover the tools and techniques of traditional viticulture.

German :

Der Weinbau ist seit dem Mittelalter in der lokalen Geschichte von Domérat verankert. Tauchen Sie ein in das Leben der Weinreben und der Winzer im Laufe des Jahres und lernen Sie die traditionellen Werkzeuge und Techniken des Weinbaus kennen.

Italiano :

La vite è parte integrante della storia locale di Domérat fin dal Medioevo. Immergetevi nella vita delle vigne e dei viticoltori durante tutto l’anno e scoprite gli strumenti e le tecniche tradizionali di viticoltura.

Espanol :

La vid forma parte de la historia local de Domérat desde la Edad Media. Sumérjase en la vida de las viñas y los viticultores durante todo el año y descubra las herramientas y las técnicas tradicionales de la viticultura.

