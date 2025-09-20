JEP 2025 Visite du musée et jardin de Souvigny Place Aristide Briand Souvigny

Place Aristide Briand Musée et Jardin du Prieuré de Souvigny Souvigny Allier

Découvrez le musée de Souvigny et ses riches collections de sculptures ainsi que le jardin à

la française du prieuré. Visite libre.

Place Aristide Briand Musée et Jardin du Prieuré de Souvigny Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 99 75 musee.souvigny@wanadoo.fr

English :

Discover the Souvigny museum and its rich collection of sculptures, as well as the priory’s

garden of the priory. Free admission.

German :

Entdecken Sie das Museum von Souvigny mit seiner reichen Skulpturensammlung und den Garten à

den französischen Stil des Priorats. Freie Besichtigung.

Italiano :

Scoprite il Musée de Souvigny e la sua ricca collezione di sculture, nonché il giardino formale del priorato

giardino del priorato. Ingresso libero.

Espanol :

Descubra el Museo de Souvigny y su rica colección de esculturas, así como el jardín formal del priorato

jardín del priorato. Entrada gratuita.

