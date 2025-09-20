JEP 2025 Visite du Musée Gallo Romain Petit-Bersac
JEP 2025 Visite du Musée Gallo Romain Petit-Bersac samedi 20 septembre 2025.
JEP 2025 Visite du Musée Gallo Romain
Petit-Bersac Dordogne
Gratuit
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20 2025-09-21
Visites du Musée Gallo Romain dans le cadre des Journées du Patrimoine
Petit-Bersac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 08 61
English : JEP 2025 Visite du Musée Gallo Romain
Gallo-Roman Museum tours as part of Heritage Days
German : JEP 2025 Visite du Musée Gallo Romain
Besuche des Gallo-Römischen Museums im Rahmen der Tage des Kulturerbes
Italiano :
Visite al Museo gallo-romano nell’ambito delle Giornate del Patrimonio
Espanol : JEP 2025 Visite du Musée Gallo Romain
Visitas al Museo Galo-Romano en el marco de las Jornadas del Patrimonio
