JEP 2025 visite du polyptyque de l’église Notre-Dame Église Notre-Dame Montluçon

Église Notre-Dame Place Notre-Dame Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Le polyptyque de l’église Notre-Dame de Montluçon comprend 7 panneaux en bois de chêne présentant des scènes de la vie de la Vierge Marie. Il a été peint à la fin du XVè siècle par Jean Roulx et son fils Jacquelin dits de Molusson.

Église Notre-Dame Place Notre-Dame Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 05 95 paroisse-louisetheresedemontlucon@moulins.catholique.fr

English :

The polyptych in Montluçon’s Notre-Dame church comprises 7 oak panels depicting scenes from the life of the Virgin Mary. It was painted in the late 15th century by Jean Roulx and his son Jacquelin dits de Molusson.

German :

Das Polyptychon in der Kirche Notre-Dame in Montluçon besteht aus sieben Eichenholztafeln, die Szenen aus dem Leben der Jungfrau Maria zeigen. Es wurde Ende des 15. Jahrhunderts von Jean Roulx und seinem Sohn Jacquelin dits de Molusson gemalt.

Italiano :

Il polittico della chiesa di Notre-Dame de Montluçon comprende 7 pannelli di quercia che raffigurano scene della vita della Vergine Maria. Fu dipinto alla fine del XV secolo da Jean Roulx e da suo figlio Jacquelin dits de Molusson.

Espanol :

El políptico de la iglesia de Notre-Dame de Montluçon consta de 7 paneles de roble que representan escenas de la vida de la Virgen María. Fue pintado a finales del siglo XV por Jean Roulx y su hijo Jacquelin dits de Molusson.

L’événement JEP 2025 visite du polyptyque de l’église Notre-Dame Montluçon a été mis à jour le 2025-08-25 par Montluçon Tourisme