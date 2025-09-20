JEP 2025 Visite et concert à l’église Saint-Cybard La Tour-Blanche-Cercles
JEP 2025 Visite et concert à l’église Saint-Cybard
Cercles La Tour-Blanche-Cercles Dordogne
Visite commentée de l’église à partir de 11h dans le cadre des Journées du Patrimoine et Concert Duo Saiga à 17h dans l’église
Cercles La Tour-Blanche-Cercles 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 16 29 98
English : JEP 2025 Visite et concert à l’église Saint-Cybard
Guided tour of the church from 11 a.m. as part of the Journées du Patrimoine (Heritage Days) and Duo Saiga concert at 5 p.m. in the church
German : JEP 2025 Visite et concert à l’église Saint-Cybard
Kommentierte Besichtigung der Kirche ab 11 Uhr im Rahmen der Tage des Kulturerbes und Konzert Duo Saiga um 17 Uhr in der Kirche
Italiano :
Visita guidata della chiesa a partire dalle 11 nell’ambito delle Giornate del Patrimonio e concerto del Duo Saiga alle 17 nella chiesa
Espanol : JEP 2025 Visite et concert à l’église Saint-Cybard
Visita guiada de la iglesia a partir de las 11.00 horas en el marco de las Jornadas del Patrimonio y concierto del Dúo Saiga a las 17.00 horas en la iglesia
