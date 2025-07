JEP 2025 VISITE ET EXPOSITION À SAINT-MARTIN-DU-CANIGOU Casteil

JEP 2025 VISITE ET EXPOSITION À SAINT-MARTIN-DU-CANIGOU

Chemin de l’Abbaye Casteil Pyrénées-Orientales

Début : Lundi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Au cœur du Massif du Canigou, découvrez un joyau du premier art roman dans son splendide écrin de verdure. Hélène Saudecerre vous y présentera ses œuvres.

Chemin de l’Abbaye Casteil 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 50 03 info@stmartinducanigou.org

English :

In the heart of the Massif du Canigou, discover a jewel of early Romanesque art in its splendid green setting. Hélène Saudecerre will present her work.

German :

Im Herzen des Canigou-Massivs entdecken Sie ein Juwel der frühen romanischen Kunst in einer herrlichen grünen Umgebung. Hélène Saudecerre wird Ihnen hier ihre Werke vorstellen.

Italiano :

Nel cuore del Massiccio del Canigou, scoprite un gioiello dell’arte romanica antica nella sua splendida cornice verde. Hélène Saudecerre sarà lieta di mostrarvi le sue opere.

Espanol :

En el corazón del Macizo del Canigó, descubra una joya del arte románico primitivo en su espléndido marco verde. Hélène Saudecerre estará encantada de mostrarle su obra.

