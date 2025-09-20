JEP 2025 Visite exceptionnelle du barrage de la Rance Route du barrage La Richardais

JEP 2025 Visite exceptionnelle du barrage de la Rance Route du barrage La Richardais samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 Visite exceptionnelle du barrage de la Rance

Route du barrage Espace EDF Odyssélec La Richardais Ille-et-Vilaine

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, les visiteurs pourront exceptionnellement plonger dans les coulisses de l’usine marémotrice en visitant la salle des machines ainsi que la salle de commandes de ce site industriel unique en Europe, inauguré par le Président de la République De Gaulle en 1966.

L’occasion de mieux comprendre son fonctionnement, le métier de ceux qui y travaillent et le mix énergétique qui combine les productions nucléaires, hydrauliques, thermiques, éoliennes et solaires.

Visites commentées d’1 h 30, samedi 20 et dimanche 21 septembre

– à 10 h

– à 11 h 45

– à 14 h 15

– à 16 h

À noter que cette visite est une immersion au cœur d’une installation industrielle ce qui nécessite de se conformer à quelques règles

– visite autorisée à partir de 8 ans

– pièce d’identité en cours de validité à présenter le jour de la visite

– port d’EPI (fournis) obligatoire

– port de vêtements couvrants (jambes et manches longues) et de chaussures plates et closes le non-respect de cette consigne entrainera un refus d’accès au site. .

Route du barrage Espace EDF Odyssélec La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 16 37 14

