JEP 2025 VISITE GUIDÉE CHÂTEAU VILLEROUGE Villerouge-Termenès

Cours du Château Villerouge-Termenès Aude

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Début : 2025-09-21 10:30:00

fin : 2025-09-21 12:30:00

2025-09-21

Florian, fin connaisseur de l’histoire des lieux, vous emmène pour une visite guidée du château et du village de Villerouge-Termenès.

2 heures à la découverte du patrimoine.

Minimum 10 personnes.

Réservation conseillée.

Cours du Château Villerouge-Termenès 11330 Aude Occitanie +33 4 68 70 09 11

English :

Florian, a connoisseur of local history, will take you on a guided tour of the château and village of Villerouge-Termenès.

2 hours of heritage discovery.

Minimum 10 people.

Reservations recommended.

German :

Florian, ein Kenner der Geschichte des Ortes, nimmt Sie mit auf eine geführte Tour durch das Schloss und das Dorf Villerouge-Termenès.

2 Stunden auf Entdeckungsreise durch das Kulturerbe.

Mindestens 10 Personen.

Reservierung empfohlen.

Italiano :

Florian, conoscitore della storia della zona, vi accompagnerà in una visita guidata del castello e del villaggio di Villerouge-Termenès.

2 ore di scoperta del patrimonio.

Minimo 10 persone.

Si consiglia la prenotazione.

Espanol :

Florian, gran conocedor de la historia de la zona, le llevará en una visita guiada por el castillo y el pueblo de Villerouge-Termenès.

2 horas de descubrimiento del patrimonio.

Mínimo 10 personas.

Se recomienda reservar.

