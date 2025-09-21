JEP 2025 VISITE GUIDÉE CHÂTEAU VILLEROUGE Villerouge-Termenès
JEP 2025 VISITE GUIDÉE CHÂTEAU VILLEROUGE Villerouge-Termenès dimanche 21 septembre 2025.
JEP 2025 VISITE GUIDÉE CHÂTEAU VILLEROUGE
Cours du Château Villerouge-Termenès Aude
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 10:30:00
fin : 2025-09-21 12:30:00
Date(s) :
2025-09-21
Florian, fin connaisseur de l’histoire des lieux, vous emmène pour une visite guidée du château et du village de Villerouge-Termenès.
2 heures à la découverte du patrimoine.
Minimum 10 personnes.
Réservation conseillée.
.
Cours du Château Villerouge-Termenès 11330 Aude Occitanie +33 4 68 70 09 11
English :
Florian, a connoisseur of local history, will take you on a guided tour of the château and village of Villerouge-Termenès.
2 hours of heritage discovery.
Minimum 10 people.
Reservations recommended.
German :
Florian, ein Kenner der Geschichte des Ortes, nimmt Sie mit auf eine geführte Tour durch das Schloss und das Dorf Villerouge-Termenès.
2 Stunden auf Entdeckungsreise durch das Kulturerbe.
Mindestens 10 Personen.
Reservierung empfohlen.
Italiano :
Florian, conoscitore della storia della zona, vi accompagnerà in una visita guidata del castello e del villaggio di Villerouge-Termenès.
2 ore di scoperta del patrimonio.
Minimo 10 persone.
Si consiglia la prenotazione.
Espanol :
Florian, gran conocedor de la historia de la zona, le llevará en una visita guiada por el castillo y el pueblo de Villerouge-Termenès.
2 horas de descubrimiento del patrimonio.
Mínimo 10 personas.
Se recomienda reservar.
L’événement JEP 2025 VISITE GUIDÉE CHÂTEAU VILLEROUGE Villerouge-Termenès a été mis à jour le 2025-09-17 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Corbières-Minervois