JEP 2025 VISITE GUIDÉE DE CARCASSONNE ART NOUVEAU, ART DÉCO Carcassonne

dimanche 21 septembre 2025.

28 Rue de Verdun Carcassonne Aude

Début : 2025-09-21 15:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Laissez-vous surprendre par une visite guidée inédite de la Bastide Saint-Louis, cœur historique de Carcassonne. Partez sur les traces du patrimoine architectural des XIXᵉ et XXᵉ siècles à travers les styles Art Nouveau et Art Déco, qui ornent encore aujourd’hui les façades de nombreux bâtiments emblématiques.

Accompagné(e) d’un guide conférencier passionné, vous découvrirez les détails cachés de ce quartier méconnu, véritable galerie d’art à ciel ouvert. Grâce aux QR codes apposés sur certains édifices, vous accéderez à des saynètes immersives, évoquant la vie quotidienne à la belle époque et aux années folles.

Une balade culturelle et interactive pour les amateurs d’architecture, d’histoire et de belles découvertes dans un cadre urbain chargé de mémoire.

+33 4 68 10 24 30

English :

Enjoy an original guided tour of the Bastide Saint-Louis, the historic heart of Carcassonne. Follow in the footsteps of the architectural heritage of the 19th and 20th centuries through the Art Nouveau and Art Deco styles that still adorn the facades of many emblematic buildings today.

Accompanied by an enthusiastic guide, you’ll discover the hidden details of this little-known district, a veritable open-air art gallery. Thanks to QR codes affixed to certain buildings, you can access immersive sketches evoking daily life during the belle époque and the Roaring Twenties.

A cultural and interactive stroll for lovers of architecture, history and beautiful discoveries in an urban setting steeped in memory.

German :

Lassen Sie sich von einer einzigartigen Führung durch die Bastide Saint-Louis, das historische Herz von Carcassonne, überraschen. Begeben Sie sich auf die Spuren des architektonischen Erbes des 19. und 20. Jahrhunderts und entdecken Sie die Stile des Jugendstils und des Art Déco, die noch heute die Fassaden vieler symbolträchtiger Gebäude zieren.

In Begleitung eines passionierten Fremdenführers entdecken Sie die versteckten Details dieses unbekannten Viertels, das eine wahre Kunstgalerie unter freiem Himmel ist. Mithilfe von QR-Codes, die an einigen Gebäuden angebracht sind, gelangen Sie zu immersiven Szenen, die das Alltagsleben in der Belle Epoque und den Roaring Twenties zeigen.

Ein kultureller und interaktiver Spaziergang für Liebhaber von Architektur, Geschichte und schönen Entdeckungen in einer Stadt voller Erinnerungen.

Italiano :

Partecipate a una visita guidata della Bastide Saint-Louis, il cuore storico di Carcassonne. Seguite le tracce del patrimonio architettonico del XIX e XX secolo attraverso gli stili Art Nouveau e Art Déco che ancora oggi adornano le facciate di molti degli edifici più emblematici della città.

Accompagnati da una guida appassionata, scoprirete i dettagli nascosti di questo quartiere poco conosciuto, una vera e propria galleria d’arte a cielo aperto. Grazie ai codici QR apposti su alcuni edifici, potrete accedere a schizzi immersivi che evocano la vita quotidiana della Belle Epoque e dei ruggenti anni Venti.

Una passeggiata culturale e interattiva per gli amanti dell’architettura, della storia e delle belle scoperte in un contesto urbano ricco di memoria.

Espanol :

Realice una visita guiada por la Bastida Saint-Louis, el corazón histórico de Carcasona. Siga los pasos del patrimonio arquitectónico de los siglos XIX y XX a través de los estilos Art Nouveau y Art Déco que aún adornan las fachadas de muchos de los edificios más emblemáticos de la ciudad.

Acompañado por un guía entusiasta, descubrirá los detalles ocultos de este barrio poco conocido, una auténtica galería de arte al aire libre. Gracias a los códigos QR colocados en algunos edificios, podrá acceder a bocetos inmersivos que evocan la vida cotidiana durante la belle époque y los locos años veinte.

Un paseo cultural e interactivo para los amantes de la arquitectura, la historia y los bellos descubrimientos en un entorno urbano cargado de memoria.

