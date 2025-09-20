JEP 2025 VISITE GUIDÉE DE LA CHAPELLE AU GRÉ DES VENTS La Palme
JEP 2025 VISITE GUIDÉE DE LA CHAPELLE AU GRÉ DES VENTS La Palme samedi 20 septembre 2025.
JEP 2025 VISITE GUIDÉE DE LA CHAPELLE AU GRÉ DES VENTS
Chemin des Caveaux La Palme Aude
Début : 2025-09-20 18:00:00
fin : 2025-09-20 19:00:00
2025-09-20
Journées Européennes du Patrimoine
Patrimoine architectural du village de La Palme, Michel et Framboise ouvrent au public le jardin & la Chapelle qu’ils ont admirablement restaurés.
L’Art parsemé dans le jardin ombragé et affiché dans la petite Chapelle ravira vos sens
– Les ferronneries de Claude
– Les bois flottés et les photographies de Framboise « L’Eau et la Terre »
Les Visites guidées gratuites sur réservation de la saison 2025 (à 17h et 18h sauf intempéries)
Possibilité de visites guidées gratuites sur rendez-vous pour un groupe de 5 personnes minimum.
Contactez Michel et Framboise.
Visites libres pour découvrir les pépites du village de La Palme
Profitons-en pour découvrir le jolie village médiéval de La Palme.
Le patrimoine bâti
– L’Eglise du 13e siècle,
– La porte de la Barbacane (ancien pont-levis au 8e s.),
– La porte de la Tour de l’Horloge du 13e s.,
– La Chapelle St Pancrace du 10e s.,
– Le Moulin,
– Les lavoirs,
Les vestiges du passé
– La Via Domitia, la Voie Antique Romaine passe tout proche de la Chapelle Saint Pancrace.
– Les anciennes carrières
. L’ Ancienne Carrière de Marbre (Proche de la Carrière Lavoye, actuellement en activité. Vue panoramique sur l’Etang, le Salin (vue des partènements, structures géométriques caractéristiques de la saline,) et au troisième plan ; La Méditerranée.
. L’ Ancienne Carrière de Meule à ciel ouvert, Vestige Romain où l’on peut découvrir les empreintes circulaires typiques conservées dans la roche de l’extractions de la pierre meulière (Proche de la Chapelle St Pancrace)
Le patrimoine naturel
– La lagune,
– Le Salin (visites guidées (d’avril à septembre) en Petit train et en Calèche (juillet & août))
– La garrigue
– Les Randos du village
Chemin des Caveaux La Palme 11480 Aude Occitanie
English :
European Heritage Days
As part of La Palme’s architectural heritage, Michel and Framboise are opening their beautifully restored garden and chapel to the public.
The art scattered around the shady garden and displayed in the small chapel will delight your senses:
– Claude’s ironwork
– Driftwood and photographs by Framboise « L’Eau et la Terre » (Water and Earth)
Free guided tours by appointment during the 2025 season (at 5pm and 6pm, except in bad weather):
Free guided tours by appointment for groups of 5 or more.
Contact Michel and Framboise.
Self-guided tours to discover the nuggets of the village of La Palme:
Let’s take the opportunity to discover the pretty medieval village of La Palme.
Built heritage:
– The 13th-century church,
– The Barbacane gate (former 8th-century drawbridge),
– The 13th-century Tour de l’Horloge gate,
– 10th-century Chapelle St Pancrace,
– The mill,
– Laundries,
Remains of the past
– The Via Domitia, the ancient Roman road, passes very close to Chapelle Saint Pancrace.
– The old quarries
. L’Ancienne Carrière de Marbre (Near the Carrière Lavoye, currently in operation. Panoramic view of the Etang, the Salin (with its characteristic geometric structures) and, in the background, the Mediterranean.
. The former open-air Carrière de Meule, a Roman vestige where you can see the typical circular imprints preserved in the rock from the extraction of millstone (near the Chapelle St Pancrace)
Natural heritage
– The lagoon,
– Le Salin (guided tours (April-September) by miniature train and horse-drawn carriage (July & August))
– The garrigue
– Village hikes
German :
Europäische Tage des Kulturerbes
Als architektonisches Erbe des Dorfes La Palme öffnen Michel und Framboise den Garten & die Kapelle, die sie auf bewundernswerte Weise restauriert haben, für die Öffentlichkeit.
Die Kunst, die in den schattigen Garten eingestreut und in der kleinen Kapelle ausgestellt ist, wird Ihre Sinne erfreuen:
– Claudes Schmiedearbeiten
– Die Treibhölzer und die Fotografien von Framboise « L’Eau et la Terre »
Die kostenlosen Führungen mit Reservierung der Saison 2025 (um 17 Uhr und 18 Uhr, außer bei schlechtem Wetter)
Kostenlose Führungen nach vorheriger Anmeldung für eine Gruppe von mindestens 5 Personen möglich.
Wenden Sie sich an Michel und Framboise.
Freie Besichtigungen, um die Nuggets des Dorfes La Palme zu entdecken:
Nutzen Sie die Gelegenheit, um das hübsche mittelalterliche Dorf La Palme zu entdecken.
Das bauliche Erbe
– Die Kirche aus dem 13,
– Jahrhundert. Die Porte de la Barbacane (ehemalige Zugbrücke aus dem 8. Jahrhundert),
– Das Tor des Uhrenturms (13. Jh.),
– Die Kapelle St Pancrace aus dem 10,
– Die Mühle,
– Die Waschhäuser,
Die Überreste der Vergangenheit
– Die Via Domitia, der antike römische Weg, verläuft ganz in der Nähe der Chapelle Saint Pancrace.
– Die alten Steinbrüche
. L’ Ancienne Carrière de Marbre (In der Nähe der Carrière Lavoye, die derzeit in Betrieb ist. Panoramablick auf den Teich, die Saline (Blick auf die für die Saline charakteristischen geometrischen Strukturen) und im Hintergrund das Mittelmeer.
. Ancienne Carrière de Meule, ein römisches Relikt, in dem man die typischen kreisförmigen Abdrücke des Mühlsteinabbaus im Gestein entdecken kann (in der Nähe der Chapelle St Pancrace)
Das Naturerbe
– Die Lagune,
– Le Salin (Führungen (April bis September) im kleinen Zug und in der Kutsche (Juli & August))
– Die Garrigue
– Die Wanderungen des Dorfes
Italiano :
Giornate europee del patrimonio
Nell’ambito del patrimonio architettonico di La Palme, Michel e Framboise aprono al pubblico il loro giardino e la loro cappella splendidamente restaurati.
Le opere d’arte disseminate nell’ombroso giardino ed esposte nella piccola cappella delizieranno i vostri sensi:
– Lavori in ferro di Claude
– Legni di deriva e fotografie di Framboise « L’Eau et la Terre » (L’acqua e la terra)
Visite guidate gratuite su prenotazione durante la stagione 2025 (alle 17.00 e alle 18.00, salvo in caso di maltempo):
Possibilità di visite guidate gratuite su prenotazione per un gruppo di almeno 5 persone.
Contattare Michel e Framboise.
Visite autoguidate per scoprire i punti salienti del villaggio di La Palme:
Cogliete l’occasione per scoprire il grazioso villaggio medievale di La Palme.
Patrimonio costruito:
– La chiesa del XIII secolo,
– La porta del Barbacane (ex ponte levatoio dell’VIII secolo),
– La porta della torre dell’orologio del XIII secolo,
– La Chapelle St Pancrace del X secolo,
– Il mulino,
– I lavatoi,
Resti del passato:
– La Via Domitia, l’antica strada romana, passa molto vicino alla Chapelle Saint Pancrace.
– Le vecchie cave
. L’antica cava di marmo (vicino alla cava di Lavoye, attualmente in uso). Vista panoramica dell’Etang, delle Saline (vista dei parapetti, strutture geometriche caratteristiche delle saline) e sullo sfondo il Mediterraneo.
. L’ex cava di macine a cielo aperto, vestigia romana dove si possono vedere le tipiche impronte circolari conservate nella roccia dall’estrazione delle macine (vicino alla Chapelle St Pancrace)
Patrimonio naturale
– La laguna,
– Le Salin (visite guidate (da aprile a settembre) sul Trenino e in carrozza (luglio e agosto))
– La gariga
– Le passeggiate nei villaggi
Espanol :
Jornadas Europeas del Patrimonio
En el marco del patrimonio arquitectónico de La Palme, Michel y Framboise abren al público su jardín y su capilla, magníficamente restaurados.
Las obras de arte repartidas por el sombreado jardín y expuestas en la pequeña capilla deleitarán sus sentidos:
– Herrajes de Claude
– Madera flotante y fotografías de Framboise « L’Eau et la Terre » (El agua y la tierra)
Visitas guiadas gratuitas con cita previa durante la temporada de 2025 (a las 17:00 y a las 18:00, excepto en caso de mal tiempo):
Posibilidad de visitas guiadas gratuitas con cita previa para un grupo de 5 personas como mínimo.
Póngase en contacto con Michel y Framboise.
Visitas autoguiadas para descubrir lo más destacado del pueblo de La Palme:
Aproveche la oportunidad de descubrir el bonito pueblo medieval de La Palme.
Patrimonio edificado
– La iglesia del siglo XIII,
– La puerta de la Barbacana (antiguo puente levadizo del siglo VIII),
– La puerta de la torre del reloj del siglo XIII,
– La capilla St Pancrace del siglo X,
– El molino,
– Los lavaderos,
Vestigios del pasado
– La Via Domitia, antigua calzada romana, pasa muy cerca de la Chapelle Saint Pancrace.
– Las antiguas canteras
. La antigua cantera de mármol (cerca de la cantera de Lavoye, actualmente en explotación). Vista panorámica del Etang, la Saline (vista de los parapetos, estructuras geométricas características de la saline) y al fondo, el Mediterráneo.
. La antigua cantera de piedra de molino al aire libre, vestigio romano donde se pueden ver las típicas huellas circulares conservadas en la roca procedentes de la extracción de la piedra de molino (cerca de la Chapelle St Pancrace)
Patrimonio natural
– La laguna,
– Le Salin (visitas guiadas (de abril a septiembre) en el trenecito y en coche de caballos (julio y agosto))
– La garriga
– Los paseos de los pueblos
