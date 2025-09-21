JEP 2025 VISITE GUIDÉE DE LA CHAPELLE SAINT-MARCEL ET DÉGUSTATION DE VINS La Mignarde Pépieux

JEP 2025 VISITE GUIDÉE DE LA CHAPELLE SAINT-MARCEL ET DÉGUSTATION DE VINS

La Mignarde D206 A Pépieux Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 14:30:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Profitez d’une visite guidée de la chapelle Saint-Marcel, suivie d’une dégustation des vins du domaine.

Chapelle privée reconstruite au début du XIX? siècle, Saint-Marcel fait partie des nombreux bâtiments du domaine viticole Massamier La Mignarde. Remanié au fil des siècles, le domaine conserve une grande authenticité et une harmonie architecturale remarquable.

La Mignarde D206 A Pépieux 11700 Aude Occitanie +33 4 68 91 64 55

English :

Enjoy a guided tour of the Saint-Marcel chapel, followed by a tasting of the estate?s wines.

A private chapel rebuilt in the early 19th century, Saint-Marcel is one of many buildings on the Massamier ? La Mignarde winery. Remodeled over the centuries, the estate retains its authenticity and remarkable architectural harmony.

German :

Genießen Sie eine Führung durch die Kapelle Saint-Marcel, gefolgt von einer Weinprobe der Weine des Weinguts.

Die Privatkapelle Saint-Marcel wurde Anfang des 19. Jahrhunderts wieder aufgebaut und ist eines der vielen Gebäude des Weinguts Massamier? La Mignarde. Das Weingut wurde im Laufe der Jahrhunderte immer wieder umgebaut und bewahrt sich so eine große Authentizität und bemerkenswerte architektonische Harmonie.

Italiano :

Godetevi una visita guidata alla cappella di Saint-Marcel, seguita da una degustazione dei vini della tenuta.

Cappella privata ricostruita all’inizio del XIX secolo, Saint-Marcel è uno dei numerosi edifici della tenuta vinicola Massamier ? La Mignarde. Modificata nel corso dei secoli, la tenuta ha conservato la sua autenticità e la sua notevole armonia architettonica.

Espanol :

Disfrute de una visita guiada a la capilla de Saint-Marcel, seguida de una degustación de los vinos de la finca.

Capilla privada reconstruida a principios del siglo XIX, Saint-Marcel es uno de los numerosos edificios de la propiedad vinícola Massamier ? La Mignarde. Alterada a lo largo de los siglos, la finca ha conservado su autenticidad y su notable armonía arquitectónica.

