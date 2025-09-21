JEP 2025 Visite guidée de La Charité Espace la Charité Lavault-Sainte-Anne
Espace la Charité Allée Georges SAUVESTRE Lavault-Sainte-Anne Allier
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Venez visiter l’ancien Hôpital Orphelinat de La Charité (départ des visites toutes les 45 min pour l’orphelinat, dernier départ à 17h).
Espace la Charité Allée Georges SAUVESTRE Lavault-Sainte-Anne 03310 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 74 26 94
English :
Come and visit the former La Charité Orphanage Hospital (tours start every 45 minutes for the orphanage, last tour at 5pm).
German :
Besuchen Sie das ehemalige Krankenhaus Orphelinat de La Charité (Beginn der Besichtigungen alle 45 min für das Waisenhaus, letzter Beginn um 17 Uhr).
Italiano :
Venite a visitare l’ex ospedale orfanotrofio La Charité (le visite iniziano ogni 45 minuti per l’orfanotrofio, l’ultima visita è alle 17:00).
Espanol :
Venga a visitar el antiguo hospital de huérfanos La Charité (las visitas empiezan cada 45 minutos por el orfanato, la última visita es a las 17:00).
