JEP 2025 Visite guidée de la nécropole mérovingienne et du logis seigneurial Église Saint-Martin Creuzier-le-Vieux

JEP 2025 Visite guidée de la nécropole mérovingienne et du logis seigneurial Église Saint-Martin Creuzier-le-Vieux samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 Visite guidée de la nécropole mérovingienne et du logis seigneurial

Église Saint-Martin Place de l’église Creuzier-le-Vieux Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Visite de la nécropole mérovingienne des Vème au VIIème siècle et visite du Logis Seigneurial du XIV ème siècle.

.

Église Saint-Martin Place de l’église Creuzier-le-Vieux 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes amisdupass03300@gmail.com

English :

Visit the Merovingian necropolis dating from the 5th to 7th centuries and the 14th-century Logis Seigneurial.

German :

Besichtigung der merowingischen Nekropole aus dem 5. bis 7. Jahrhundert und Besuch des Logis Seigneurial aus dem 14.

Italiano :

Visitate la necropoli merovingia risalente al V-VII secolo e il Logis Seigneurial del XIV secolo.

Espanol :

Visite la necrópolis merovingia de los siglos V al VII y el Logis Seigneurial del siglo XIV.

L’événement JEP 2025 Visite guidée de la nécropole mérovingienne et du logis seigneurial Creuzier-le-Vieux a été mis à jour le 2025-08-10 par Vichy Destinations