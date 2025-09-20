JEP 2025 Visite guidée de la nécropole mérovingienne et du logis seigneurial Église Saint-Martin Creuzier-le-Vieux
Église Saint-Martin Place de l’église Creuzier-le-Vieux Allier
Début : Samedi 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20
Visite de la nécropole mérovingienne des Vème au VIIème siècle et visite du Logis Seigneurial du XIV ème siècle.
Église Saint-Martin Place de l’église Creuzier-le-Vieux 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes amisdupass03300@gmail.com
English :
Visit the Merovingian necropolis dating from the 5th to 7th centuries and the 14th-century Logis Seigneurial.
German :
Besichtigung der merowingischen Nekropole aus dem 5. bis 7. Jahrhundert und Besuch des Logis Seigneurial aus dem 14.
Italiano :
Visitate la necropoli merovingia risalente al V-VII secolo e il Logis Seigneurial del XIV secolo.
Espanol :
Visite la necrópolis merovingia de los siglos V al VII y el Logis Seigneurial del siglo XIV.
