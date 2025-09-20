JEP 2025 Visite guidée de l’église Saint Barthélemy et Saint Genès Chapeau
Le Bourg Chapeau Allier
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21
Découvrez cette église romane du XIIᵉ siècle, réaménagée aux XVIᵉ et XIXᵉ siècles.
D’importants travaux de restauration ont été menés ces dernières années, permettant en
2022 la découverte de peintures médiévales datées du XIVᵉ siècle
.
Le Bourg Chapeau 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 36 09 97 alexandre.l.hamelin@outlook.fr
English :
Discover this 12th-century Romanesque church, refurbished in the 16th and 19th centuries.
Major restoration work has been carried out in recent years, and in
2022 the discovery of medieval paintings dating from the XIV? century
German :
Entdecken Sie diese romanische Kirche aus dem 12. Jahrhundert, die im 16. und 19. Jahrhundert umgebaut wurde.
In den letzten Jahren wurden umfangreiche Restaurierungsarbeiten durchgeführt
2022 die Entdeckung von mittelalterlichen Malereien aus dem 14
Italiano :
Scoprite questa chiesa romanica del XII secolo, ristrutturata nel XVI e XIX secolo.
Negli ultimi anni sono stati effettuati importanti lavori di restauro e nel 2022 sono stati scoperti
2022 la scoperta di dipinti medievali risalenti al XIV secolo
Espanol :
Descubra esta iglesia románica del siglo XII, renovada en los siglos XVI y XIX.
En los últimos años se han llevado a cabo importantes obras de restauración
2022 el descubrimiento de pinturas medievales que datan del siglo XIV
