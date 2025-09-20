JEP 2025 VISITE GUIDÉE DE VERNET-LES-BAINS Vernet-les-Bains

Allée du Parc Vernet-les-Bains Pyrénées-Orientales

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Visite guidée par Manu, il vous racontera la riche histoire de Vernet à travers des itinéraires inatendues.

Allée du Parc Vernet-les-Bains 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 53 25

English :

Guided by Manu, he’ll tell you about Vernet’s rich history through some unexpected routes.

German :

Führung durch Manu. Er erzählt Ihnen die reiche Geschichte von Vernet anhand von unerwarteten Routen.

Italiano :

Guidati da Manu, vi racconteranno la ricca storia di Vernet attraverso percorsi inaspettati.

Espanol :

Guiado por Manu, le contará toda la rica historia de Vernet a través de algunas rutas inesperadas.

