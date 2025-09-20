JEP 2025 VISITE GUIDÉE DE VERNET-LES-BAINS Vernet-les-Bains
Allée du Parc Vernet-les-Bains Pyrénées-Orientales
Visite guidée par Manu, il vous racontera la riche histoire de Vernet à travers des itinéraires inatendues.
Allée du Parc Vernet-les-Bains 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 53 25
English :
Guided by Manu, he’ll tell you about Vernet’s rich history through some unexpected routes.
German :
Führung durch Manu. Er erzählt Ihnen die reiche Geschichte von Vernet anhand von unerwarteten Routen.
Italiano :
Guidati da Manu, vi racconteranno la ricca storia di Vernet attraverso percorsi inaspettati.
Espanol :
Guiado por Manu, le contará toda la rica historia de Vernet a través de algunas rutas inesperadas.
