JEP 2025 VISITE GUIDÉE DE VILLARZEL-CABARDÈS Villarzel-Cabardès

JEP 2025 VISITE GUIDÉE DE VILLARZEL-CABARDÈS

1 Avenue du Minervois Villarzel-Cabardès Aude

Début : 2025-09-20 09:30:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

2025-09-20

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, découvrez le village de Villarzel-Cabardès !

Visite guidée à 9h30 depuis la Mairie circuit de 7.5 km durée 2h itinéraire facile

Ouverture du dépôt de fouilles « Claude Journet » de 9h à 17h

Le magnifique château de Villarlong ouvrira exceptionnellement les portes de son restaurant et l’un de ces gîtes pour faire découvrir ce lieu d’exception aux participants des randonnées.

1 Avenue du Minervois Villarzel-Cabardès 11600 Aude Occitanie +33 6 85 46 63 36

English :

For the European Heritage Days, discover the village of Villarzel-Cabardès!

Guided tour at 9.30 a.m. from the Town Hall: 7.5 km circuit duration 2h easy itinerary

Claude Journet » excavation site open from 9am to 5pm

The magnificent Château de Villarlong will exceptionally open the doors of its restaurant and one of its gîtes, so that hikers can discover this exceptional place.

German :

Entdecken Sie an den Europäischen Tagen des Kulturerbes das Dorf Villarzel-Cabardès!

Geführte Besichtigung um 9.30 Uhr ab dem Rathaus: Rundgang von 7,5 km Dauer 2 Std. leichte Route

Öffnung des Ausgrabungsdepots « Claude Journet » von 9 bis 17 Uhr

Das wunderschöne Schloss Villarlong wird ausnahmsweise die Türen seines Restaurants und eine seiner Unterkünfte öffnen, um den Teilnehmern der Wanderungen diesen außergewöhnlichen Ort näher zu bringen.

Italiano :

Scoprite il villaggio di Villarzel-Cabardès durante le Giornate Europee del Patrimonio!

Visita guidata alle 9.30 dal Municipio: circuito di 7,5 km durata 2h percorso facile

Sito di scavo Claude Journet aperto dalle 9.00 alle 17.00

Eccezionalmente, il magnifico Château de Villarlong aprirà le porte del suo ristorante e di una delle sue gîtes per permettere agli escursionisti di scoprire questo luogo eccezionale.

Espanol :

Descubra el pueblo de Villarzel-Cabardès durante las Jornadas Europeas del Patrimonio

Visita guiada a las 9.30 h desde el Ayuntamiento: circuito de 7,5 km duración 2 h recorrido fácil

Sitio de excavación Claude Journet abierto de 9h a 17h

Excepcionalmente, el magnífico castillo de Villarlong abrirá las puertas de su restaurante y de una de sus casas rurales para que los senderistas descubran este lugar excepcional.

