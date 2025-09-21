JEP 2025 VISITE GUIDÉE DES CHÂTEAUX DE LASTOURS Lastours
JEP 2025 VISITE GUIDÉE DES CHÂTEAUX DE LASTOURS Lastours dimanche 21 septembre 2025.
JEP 2025 VISITE GUIDÉE DES CHÂTEAUX DE LASTOURS
Lastours Aude
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 09:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-21
Partez à la découverte de ce site d’exception à travers une visite guidée qui vous plongera dans l’histoire fascinante des quatre châteaux de Lastours. Perchés sur leur crête rocheuse, ils dominent la vallée de l’Orbiel et témoignent d’un passé médiéval riche en événements.
Visite guidée le dimanche 21 septembre de 10h30 à 12h30.
.
Lastours 11600 Aude Occitanie +33 4 68 77 56 02 chateaux.lastours@orange.fr
English :
Discover this exceptional site with a guided tour that plunges you into the fascinating history of the four castles of Lastours. Perched on their rocky ridges, they dominate the Orbiel valley and bear witness to an eventful medieval past.
Guided tour: Sunday September 21, 10.30am 12.30pm.
German :
Entdecken Sie diesen außergewöhnlichen Ort auf einer geführten Tour, die Sie in die faszinierende Geschichte der vier Schlösser von Lastours eintauchen lässt. Sie thronen auf ihren Felskämmen über dem Orbiel-Tal und zeugen von einer ereignisreichen mittelalterlichen Vergangenheit.
Führungen: Sonntag, 21. September, 10.30-12.30 Uhr.
Italiano :
Partecipate a una visita guidata di questo sito eccezionale e immergetevi nell’affascinante storia dei quattro castelli di Lastours. Arroccati sulle loro creste rocciose, dominano la valle dell’Orbiel e sono testimoni di un movimentato passato medievale.
Visita guidata: domenica 21 settembre dalle 10.30 alle 12.30.
Espanol :
Realice una visita guiada por este lugar excepcional y sumérjase en la fascinante historia de los cuatro castillos de Lastours. Encaramados en sus crestas rocosas, dominan el valle del Orbiel y son testigos de un agitado pasado medieval.
Visita guiada: domingo 21 de septiembre de 10.30 a 12.30 h.
L’événement JEP 2025 VISITE GUIDÉE DES CHÂTEAUX DE LASTOURS Lastours a été mis à jour le 2025-09-11 par A.D.T. de l’Aude / 11 ADT