JEP 2025 VISITE GUIDÉE DU BARRAGE DE VINÇA Vinça
JEP 2025 VISITE GUIDÉE DU BARRAGE DE VINÇA Vinça samedi 20 septembre 2025.
JEP 2025 VISITE GUIDÉE DU BARRAGE DE VINÇA
Vinça Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2025-09-20 13:00:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21
Découvrez la construction et le fonctionnement du barrage en entrant dans le cœur de l’ouvrage hydraulique. Inscription obligatoire : 04 68 85 82 33.
.
Vinça 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 85 82 33
English :
Discover the construction and operation of the dam by entering the heart of the hydraulic structure. Registration required: 04 68 85 82 33.
German :
Entdecken Sie den Bau und die Funktionsweise des Staudamms, indem Sie in das Herz des Wasserwerks eindringen. Anmeldung erforderlich: 04 68 85 82 33.
Italiano :
Scoprite come è stata costruita la diga e come funziona entrando nel cuore della struttura idraulica. Registrazione obbligatoria: 04 68 85 82 33.
Espanol :
Descubra cómo se construyó la presa y cómo funciona adentrándose en el corazón de la estructura hidráulica. Inscripción obligatoria: 04 68 85 82 33.
L’événement JEP 2025 VISITE GUIDÉE DU BARRAGE DE VINÇA Vinça a été mis à jour le 2025-09-15 par OTI CONFLENT CANIGO