JEP 2025 VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE PECH REDON Pezens

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Connue au XVIe siècle, la bastide de Pech Redon, appartenait au comte de Montcalm, qui l’a vendue en 1832 à la Famille Bourbon. En 1859, Aphrodise Ferrand-Bourbon, orphelin, hérite de l’immense fortune de la famille Bourbon, Drapiers et Banquiers de Carcassonne, qui l’ont adopté. En 1860, Il sollicite les meilleurs artisans et architecte. Il aurait fait appel à l’architecte diocésain Guiraud Cals, successeur à Carcassonne d’Eugène Violet-le-Duc, tandis que les sculptures ont été réalisées par Isidore Nelli. Il imagine un ensemble conforme au faste du second empire, de style classique par sa symétrie, l’élégance de ses lignes, ses ornements de moulures, de corniches et balustrades, d’encadrements décoratifs et mascarons des portes et fenêtres, et de son fronton percé d’un oculus au-dessus de la porte d’entrée.

Buvette sur place

Possibilité d’apporter son pique-nique dans le parc à partir de 12h30

Interdiction de fumer sur le site.

Départs de visite à 14h, 15h, 16h et 17h.

Chemin de Pech-Redon Pezens 11170 Aude Occitanie +33 6 50 99 21 03

English :

Known since the 16th century, the bastide of Pech Redon belonged to the Count of Montcalm, who sold it to the Bourbon family in 1832. In 1859, Aphrodise Ferrand-Bourbon, an orphan, inherited the immense fortune of the Bourbon family, drapers and bankers of Carcassonne, who had adopted him. In 1860, he called on the best craftsmen and architects. He called on diocesan architect Guiraud Cals, successor to Eugène Violet-le-Duc in Carcassonne, while the sculptures were created by Isidore Nelli. He designed an ensemble in keeping with the splendor of the Second Empire, with classical symmetry, elegant lines and ornate moldings, cornices and balustrades, decorative frames and mascarons on doors and windows, and a pediment with an oculus above the entrance door.

Refreshment bar on site

Picnics available in the park from 12:30 p.m

No smoking on site.

Tours depart at 2pm, 3pm, 4pm and 5pm.

German :

Das im 16. Jahrhundert bekannte Landhaus Pech Redon gehörte dem Grafen von Montcalm, der es 1832 an die Familie Bourbon verkaufte. 1859 erbte der Waise Aphrodise Ferrand-Bourbon das riesige Vermögen der Familie Bourbon, Tuchhändler und Bankiers aus Carcassonne, die ihn adoptiert hatten. Im Jahr 1860 beauftragte er die besten Handwerker und Architekten. Er soll den Diözesanarchitekten Guiraud Cals, den Nachfolger von Eugène Violet-le-Duc in Carcassonne, hinzugezogen haben, während die Skulpturen von Isidore Nelli angefertigt wurden. Er entwarf ein Ensemble, das dem Prunk des zweiten Kaiserreichs entsprach und durch seine Symmetrie, die Eleganz seiner Linien, seine Verzierungen mit Zierleisten, Gesimsen und Balustraden, dekorativen Einfassungen und Maskarons an Türen und Fenstern und seinem Giebel mit einem Oculus über der Eingangstür klassisch war.

Getränke vor Ort

Möglichkeit, ab 12.30 Uhr ein Picknick in den Park mitzubringen

Rauchen auf dem Gelände verboten.

Beginn der Besichtigungen um 14.00, 15.00, 16.00 und 17.00 Uhr.

Italiano :

Risalente al XVI secolo, la bastide di Pech Redon apparteneva al conte di Montcalm, che la vendette alla famiglia Bourbon nel 1832. Nel 1859, Afrodise Ferrand-Bourbon, orfano, ereditò l’immensa fortuna della famiglia Bourbon, commercianti e banchieri di Carcassonne, che lo aveva adottato. Nel 1860, chiamò i migliori artigiani e architetti. Chiamò l’architetto diocesano Guiraud Cals, successore di Eugène Violet-le-Duc a Carcassonne, mentre le sculture furono realizzate da Isidore Nelli. Progettò un insieme in linea con lo splendore del Secondo Impero, in stile classico con simmetria, linee eleganti, modanature, cornici e balaustre, cornici e mascaroni decorativi su porte e finestre e un frontone con oculo sopra la porta d’ingresso.

Ristoro in loco

Possibilità di picnic nel parco a partire dalle 12.30

È vietato fumare in loco.

I tour partono alle 14.00, 15.00, 16.00 e 17.00.

Espanol :

La bastida de Pech Redon, que data del siglo XVI, perteneció al conde de Montcalm, quien la vendió a la familia Borbón en 1832. En 1859, Aphrodise Ferrand-Bourbon, huérfana, heredó la inmensa fortuna de la familia Borbón, pañeros y banqueros de Carcasona, que la habían adoptado. En 1860, llamó a los mejores artesanos y arquitectos. Recurrió al arquitecto diocesano Guiraud Cals, sucesor de Eugène Violet-le-Duc en Carcasona, mientras que las esculturas fueron realizadas por Isidore Nelli. Diseñó un conjunto acorde con el esplendor del Segundo Imperio, de estilo clásico, con simetría, líneas elegantes, molduras, cornisas y balaustradas, marcos decorativos y mascarones en las puertas y ventanas, y un frontón con óculo sobre la puerta de entrada.

Refrigerios in situ

Picnic disponible en el parque a partir de las 12.30 h

Prohibido fumar en el recinto.

Las visitas salen a las 14.00, 15.00, 16.00 y 17.00 h.

