JEP 2025 VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE PENNAUTIER Pennautier

samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE PENNAUTIER

2 Boulevard Pasteur Pennautier Aude

Tarif : 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Pendant les Journées du Patrimoine, le château de Pennautier vous ouvre ses portes…

Découvrez le Petit Versailles du Languedoc et ses 400 ans d’histoire.

Visites guidées par les propriétaires.

Construit en 1620, le Château de Pennautier est au cœur de l’histoire du Languedoc. Haut lieu de patrimoine, de vin et d’un certain Art de Vivre, il est classé Monument Historique. 12 générations de la même famille s’y sont succédées, avec trois grandes phases de construction

– Bernard de Reich de Pennautier, trésorier des États, pose la première pierre d’un élégant château il y a plus de 400 ans. Il reçoit le roi jeune Louis XIII en 1622, qui lui offre son mobilier de voyage, que vous pourrez découvrir dans la ‘Chambre du Roi’.

– En 1670, Pierre-Louis de Reich de Pennautier entreprend les grands travaux d’extension du Château avec la construction des deux ailes basses dont une confie la construction à Le Vau, architecte de Versailles.

– En 1847, Rodolphe de Beynaguet de Pennautier rajoute la partie centrale et couvre les sols de mosaïque à l’italienne, que vous pourrez admirer à travers l’édifice.

Sans cesse habité, le Château est meublé et décoré grâce aux apports successifs des générations qui témoignent du raffinement et de l’élégance à la française. Nicolas de Lorgeril, 12ème génération, et son épouse Miren de Saint Chamas, ont depuis 1987 développé leur enracinement au-delà du Château de Pennautier, berceau historique familial.

Rafraichissements sur place et possibilité d’acheter du vin de Pennautier.

L’entrée donne droit de participer à une tombola, pour gagner une bouteille de vin du domaine cuvée anniversaire 400 ans.

2 Boulevard Pasteur Pennautier 11610 Aude Occitanie +33 4 68 72 65 29

English :

During the Heritage Days, the Château de Pennautier opens its doors to you?

Discover the « Little Versailles of Languedoc » and its 400 years of history.

Guided tours by the owners.

Built in 1620, Château de Pennautier is at the heart of Languedoc history. A landmark of heritage, wine and a certain Art de Vivre, it is listed as a Monument Historique. it has been built by 12 generations of the same family in three major phases:

– Bernard de Reich de Pennautier, Treasurer of the States, laid the foundation stone of an elegant château over 400 years ago. In 1622, he received the young king Louis XIII, who gave him his travel furniture, which you can see in the ?King?s Room?

– In 1670, Pierre-Louis de Reich de Pennautier undertook a major extension of the château, building two lower wings, one of which was commissioned to Le Vau, architect of Versailles.

– In 1847, Rodolphe de Beynaguet de Pennautier added the central section and covered the floors with Italian-style mosaics, which you can admire throughout the building.

Constantly inhabited, the Château has been furnished and decorated by successive generations, bearing witness to French refinement and elegance. Nicolas de Lorgeril, the 12th generation, and his wife Miren de Saint Chamas, have been developing their roots beyond Château de Pennautier, the family?s historic birthplace, since 1987.

Refreshments on site and opportunity to buy Pennautier wine.

Admission includes a raffle to win a bottle of the estate’s 400th anniversary cuvée.

German :

Während der Tage des Kulturerbes öffnet das Schloss Pennautier seine Tore für Sie?

Entdecken Sie das « Kleine Versailles des Languedoc » und seine 400-jährige Geschichte.

Führungen durch die Eigentümer.

Das 1620 erbaute Château de Pennautier steht im Zentrum der Geschichte des Languedoc. Es ist ein Ort des Kulturerbes, des Weins und einer gewissen Lebensart und wurde als historisches Monument klassifiziert. es wurde von 12 Generationen derselben Familie bewohnt und in drei großen Bauphasen errichtet:

– Bernard de Reich de Pennautier, Schatzmeister der Staaten, legt vor über 400 Jahren den Grundstein für ein elegantes Schloss. Im Jahr 1622 empfing er den jungen König Ludwig XIII., der ihm seine Reisemöbel schenkte, die Sie im « Chambre du Roi » (Königszimmer) besichtigen können.

– 1670 begann Pierre-Louis de Reich de Pennautier mit der Erweiterung des Schlosses durch den Bau von zwei niedrigen Flügeln und beauftragte den Architekten von Versailles, Le Vau, mit dem Bau.

– Im Jahr 1847 fügte Rodolphe de Beynaguet de Pennautier den Mittelteil hinzu und bedeckte die Böden mit Mosaiken im italienischen Stil, die Sie im gesamten Gebäude bewundern können.

Das Schloss wurde ständig bewohnt und dank der Beiträge der verschiedenen Generationen mit Möbeln und Dekorationen ausgestattet, die von der französischen Raffinesse und Eleganz zeugen. Generation, Nicolas de Lorgeril, und seine Frau Miren de Saint Chamas, haben seit 1987 ihre Wurzeln über das Château de Pennautier, die historische Wiege der Familie, hinaus weiterentwickelt.

Erfrischungen vor Ort und die Möglichkeit, Wein aus Pennautier zu kaufen.

Der Eintritt berechtigt zur Teilnahme an einer Tombola, bei der Sie eine Flasche Wein des Weinguts gewinnen können: Jubiläumscuvée 400 Jahre.

Italiano :

Durante le Giornate del Patrimonio, il Castello di Pennautier vi apre le sue porte?

Scoprite la « Piccola Versailles della Linguadoca » e i suoi 400 anni di storia.

Visite guidate dai proprietari.

Costruito nel 1620, il Castello di Pennautier è al centro della storia della regione della Linguadoca. Centro del patrimonio, del vino e di una certa Art de Vivre, è classificato come Monumento Storico. è stato costruito da 12 generazioni della stessa famiglia in tre fasi principali:

– Bernard de Reich de Pennautier, Tesoriere degli Stati, pose la prima pietra di un elegante castello oltre 400 anni fa. Nel 1622 ricevette il giovane re Luigi XIII, che gli regalò i suoi mobili da viaggio, che si possono ammirare nella « Camera del Re ».

– Nel 1670, Pierre-Louis de Reich de Pennautier intraprese importanti lavori di ampliamento del castello, costruendo due ali inferiori, una delle quali fu commissionata a Le Vau, l’architetto di Versailles.

– Nel 1847, Rodolphe de Beynaguet de Pennautier aggiunse la parte centrale e rivestì i pavimenti con mosaici all’italiana, che si possono ammirare in tutto l’edificio.

Costantemente abitato, il castello è stato arredato e decorato dalle generazioni successive, a testimonianza della raffinatezza e dell’eleganza francese. Nicolas de Lorgeril, la dodicesima generazione, e sua moglie Miren de Saint Chamas, hanno sviluppato le loro radici al di là dello Château de Pennautier, storico luogo di nascita della famiglia, dal 1987.

Rinfresco in loco e possibilità di acquistare il vino Pennautier.

L’ingresso include una lotteria per vincere una bottiglia del vino del 400° anniversario della tenuta.

Espanol :

Durante las Jornadas del Patrimonio, el Château de Pennautier le abre sus puertas..

Descubra el « Pequeño Versalles de Languedoc » y sus 400 años de historia.

Visitas guiadas por los propietarios.

Construido en 1620, el Château de Pennautier está en el corazón de la historia de la región de Languedoc. Centro del patrimonio, del vino y de un cierto Art de Vivre, está catalogado como Monumento Histórico. ha sido construido por 12 generaciones de la misma familia en tres grandes fases:

– Bernard de Reich de Pennautier, Tesorero de los Estados, puso la primera piedra de un elegante castillo hace más de 400 años. En 1622, recibió al joven rey Luis XIII, quien le regaló sus muebles de viaje, que se pueden ver en la « Sala del Rey ».

– En 1670, Pierre-Louis de Reich de Pennautier emprendió importantes obras de ampliación del castillo, construyendo dos alas inferiores, una de ellas encargada a Le Vau, el arquitecto de Versalles.

– En 1847, Rodolphe de Beynaguet de Pennautier añadió la parte central y cubrió los suelos con mosaicos a la italiana, que se pueden admirar en todo el edificio.

Constantemente habitado, el castillo ha sido amueblado y decorado por sucesivas generaciones, dando testimonio del refinamiento y la elegancia franceses. Nicolas de Lorgeril, duodécima generación, y su esposa Miren de Saint Chamas, desarrollan desde 1987 su arraigo más allá del Château de Pennautier, cuna histórica de la familia.

Refrescos in situ y oportunidad de comprar vino Pennautier.

La entrada incluye un sorteo de una botella del vino del 400 aniversario de la finca.

L'événement JEP 2025 VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE PENNAUTIER Pennautier a été mis à jour le 2025-08-27