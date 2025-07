JEP 2025: VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE PUILACHER Puilacher

15 avenue des Condamines Puilacher Hérault

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20 2025-09-21

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez l’histoire et l’architecture du château de Puilacher, un lieu emblématique niché au cœur du village.

Au fil de la visite guidée, parcourez ses espaces et laissez-vous conter les évolutions de cette bâtisse marquée par les siècles.

Parking devant l’église du village de Puilacher.

34230 Hérault Occitanie

English :

On the occasion of the European Heritage Days, discover the history and architecture of Château de Puilacher, an emblematic site nestled in the heart of the village.

Take a guided tour of the building, and learn about its evolution over the centuries.

Parking in front of Puilacher village church.

German :

Entdecken Sie anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals die Geschichte und Architektur des Château de Puilacher, eines symbolträchtigen Ortes im Herzen des Dorfes.

Erkunden Sie die Räumlichkeiten und lassen Sie sich die Entwicklung dieses von den Jahrhunderten geprägten Gebäudes erzählen.

Parkplatz vor der Dorfkirche von Puilacher.

Italiano :

Durante le Giornate Europee del Patrimonio, scoprite la storia e l’architettura dello Château de Puilacher, un sito emblematico situato nel cuore del villaggio.

Partecipate a una visita guidata del castello e scoprite la sua evoluzione nel corso dei secoli.

Parcheggio di fronte alla chiesa del villaggio di Puilacher.

Espanol :

Durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, descubra la historia y la arquitectura del castillo de Puilacher, un lugar emblemático enclavado en el corazón del pueblo.

Realice una visita guiada por el castillo y descubra su evolución a lo largo de los siglos.

Aparcamiento frente a la iglesia del pueblo de Puilacher.

