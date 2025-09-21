JEP 2025 VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE SAISSAC Saissac
JEP 2025 VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE SAISSAC Saissac dimanche 21 septembre 2025.
JEP 2025 VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE SAISSAC
Saissac Aude
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 10:30:00
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Visite guidée du château de Saissac.
.
Saissac 11310 Aude Occitanie +33 4 68 24 46 01 chateausaissac@orange.fr
English :
Guided tour of the Château de Saissac.
German :
Geführte Besichtigung des Schlosses von Saissac.
Italiano :
Visita guidata del Castello di Saissac.
Espanol :
Visita guiada del castillo de Saissac.
L’événement JEP 2025 VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE SAISSAC Saissac a été mis à jour le 2025-09-16 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Montagne Noire