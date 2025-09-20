JEP 2025 Visite guidée du Jardin Wilson Montluçon
JEP 2025 Visite guidée du Jardin Wilson
Place Pierre Petit Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 16:00:00
fin : 2025-09-20 17:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Au cœur de la cité médiévale, le Jardin Wilson offre un espace plein de quiétude.
Place Pierre Petit Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 11 44 contact@montlucon-tourisme.fr
English :
In the heart of the medieval city, the Jardin Wilson offers a peaceful setting.
German :
Im Herzen der mittelalterlichen Stadt bietet der Jardin Wilson einen Ort voller Ruhe.
Italiano :
Nel cuore della città medievale, il Jardin Wilson offre un ambiente tranquillo.
Espanol :
En el corazón de la ciudad medieval, el Jardin Wilson ofrece un entorno tranquilo.
