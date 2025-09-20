JEP 2025 Visite guidée du Kahl-Burg Kahl-Burg Le Tréport

JEP 2025 Visite guidée du Kahl-Burg Kahl-Burg Le Tréport samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 Visite guidée du Kahl-Burg

Kahl-Burg 6 Rue du 8 Mai 1945 Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 10:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme.

Situé à 60 mètres au-dessus du niveau de la mer et creusé à une vingtaine de mètres dans la falaise, le Kahl-Burg présente 32 pièces aux fonctionnalités diverses et réparties sur près de 300 mètres de long. Poste de commandement allemand datant de la Seconde guerre mondiale. 270 mètres de galeries.

Prévoir de bonnes chaussures de marche et des vêtements chauds.

Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme Nombre de places limitées

10h 11h 14h 14h30 15h 15h30 16h. .

Kahl-Burg 6 Rue du 8 Mai 1945 Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 05 69

English : JEP 2025 Visite guidée du Kahl-Burg

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement JEP 2025 Visite guidée du Kahl-Burg Le Tréport a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers