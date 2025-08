JEP 2025 Visite guidée « La Pastille de Vichy, 2 siècles de douceur » Vichy Destinations (Office de tourisme) Vichy

JEP 2025 Visite guidée « La Pastille de Vichy, 2 siècles de douceur » Vichy Destinations (Office de tourisme) Vichy samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 Visite guidée « La Pastille de Vichy, 2 siècles de douceur »

Vichy Destinations (Office de tourisme) 19 rue du Parc Vichy Allier

Début : Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Depuis sa création en 1825 par le chimiste Jean-Pierre-Joseph d’Arcet, la pastille de Vichy a conquis bien des palais et traversé les époques pour devenir une véritable icône de la station thermale.

Vichy Destinations (Office de tourisme) 19 rue du Parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr

English :

Since its creation in 1825 by chemist Jean-Pierre-Joseph d?Arcet, the Vichy pastille has conquered many palates and passed through the ages to become a veritable icon of the spa town.

German :

Seit ihrer Erfindung im Jahr 1825 durch den Chemiker Jean-Pierre-Joseph d’Arcet hat die Pastille von Vichy viele Gaumen erobert und die Epochen überdauert, um zu einer wahren Ikone des Kurortes zu werden.

Italiano :

Dalla sua creazione nel 1825 da parte del chimico Jean-Pierre-Joseph d’Arcet, la pastilla di Vichy ha conquistato molti palati e ha attraversato le epoche per diventare una vera e propria icona della città termale.

Espanol :

Desde su creación en 1825 por el químico Jean-Pierre-Joseph d’Arcet, la pastilla de Vichy ha conquistado muchos paladares y atravesado los siglos hasta convertirse en un auténtico icono de la ciudad balnearia.

