JEP 2025 Visite guidée « Les Secrets du Parc des Sources » Vichy Destinations (Office de tourisme) Vichy

JEP 2025 Visite guidée « Les Secrets du Parc des Sources » Vichy Destinations (Office de tourisme) Vichy dimanche 21 septembre 2025.

JEP 2025 Visite guidée « Les Secrets du Parc des Sources »

Vichy Destinations (Office de tourisme) 19 rue du Parc Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Plongez au cœur de l’histoire thermale de Vichy en explorant le parc des Sources, un écrin de verdure rempli de joyaux architecturaux.

.

Vichy Destinations (Office de tourisme) 19 rue du Parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr

English :

Plunge into the heart of Vichy’s spa history as you explore the Parc des Sources, a verdant setting filled with architectural gems.

German :

Tauchen Sie in die Geschichte der Thermalbäder von Vichy ein, indem Sie den Parc des Sources erkunden, eine grüne Oase voller architektonischer Juwelen.

Italiano :

Immergetevi nel cuore della storia termale di Vichy esplorando il Parc des Sources, un ambiente verde ricco di gioielli architettonici.

Espanol :

Sumérjase en el corazón de la historia termal de Vichy explorando el Parc des Sources, un entorno verde repleto de joyas arquitectónicas.

L’événement JEP 2025 Visite guidée « Les Secrets du Parc des Sources » Vichy a été mis à jour le 2025-07-30 par Vichy Destinations