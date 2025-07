JEP 2025 Visite historique de la Maison du Parc Maison du Parc naturel régional du Morvan Saint-Brisson

JEP 2025 Visite historique de la Maison du Parc Maison du Parc naturel régional du Morvan Saint-Brisson samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 Visite historique de la Maison du Parc

Maison du Parc naturel régional du Morvan Les petites fourches / 530 route de Saulieu Saint-Brisson Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 15:30:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Parc naturel régional du Morvan et l’association Il était une fois Saint-Brisson, proposent une visite historique de la Maison du Parc.

Profitez de cette occasion pour partir en visite guidée à la découverte du château de Saint-Brisson , de son architecture et de son histoire. Exceptionnellement, le public pourra avoir accès à l’intérieur de lieux d’habitude fermés aux regards, comme la Grande Maison , ancienne maison de maître au cœur du domaine. Vous y retrouverez l’ambiance feutrée du logis du maître des lieux au début du XXe siècle, un négociant en vins en avance sur son temps en terme d’aménagement intérieur et de confort.

Vous découvrirez également le fonctionnement d’un domaine à mi-chemin entre vocation agricole et lieu d’agrément, dessiné par de grands noms dans le domaine de l’aménagement paysager. A mi-chemin entre petite et grande Histoire, une occasion rare à ne pas manquer !

Jauge limitée et réservation obligatoire par téléphone au 03 86 78 79 10 ou par mail à l’adresse ecomuseedumorvan@parcdumorvan.org .

Maison du Parc naturel régional du Morvan Les petites fourches / 530 route de Saulieu Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 10 ecomuseedumorvan@parcdumorvan.org

English : JEP 2025 Visite historique de la Maison du Parc

German : JEP 2025 Visite historique de la Maison du Parc

Italiano :

Espanol :

L’événement JEP 2025 Visite historique de la Maison du Parc Saint-Brisson a été mis à jour le 2025-07-25 par Maison du Tourisme PNRM